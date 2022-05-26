Отель в Британии прекратил принимать туристов ради украинцев. В каких условиях они будут жить

Отель на морском побережье в Британии полностью закрывается для туристов, чтобы предоставить бесплатное убежище украинским беженцам.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на материал BBC.

"Просто хотели помочь украинцам". Отель прекратил принимать туристов

Женщина, которая вот уже 60 лет управляет отелем на берегу моря, полностью закрыла его двери для туристов, чтобы предоставить украинцам "дом вдали от дома".

84-летняя Ница Майкл, управляющая отелем Seaward в Уэстон-сьюпер-Мэр, покинула свой дом на Кипре в 1960-х годах. А в 1974 году ее семья вынуждена была бежать из родного дома из-за вторжения Турции.

Имея за плечами такое непростое прошлое, она решила помочь украинцам, которые тоже оказались вдали от дома из-за войны.

"Я сочувствовала им… я и моя семья надеемся, что мы им хоть как-то помогаем", — сказала изданию женщина.

Фото: Отель находится на берегу моря. Такие виды открываются из номеров (booking.com)

Фото: Летняя терраса в отеле (booking.com)

Семья вновь открыла отель на берегу моря на Найтстоун-роуд после его закрытия во время пандемии. Дочь владелицы отеля, Мишель Майкл, сказала, что с некоторыми украинцами они находили общий язык с помощью Google-переводчика.

По ее словам, некоторые украинцы говорят по-английски, и со многими из них семья общалась через WhatsApp, "просто успокаивая их, чтобы они знали, что когда они прибудут сюда, то будут в безопасности и о них позаботятся".

В каких условиях будут жить украинцы

Отель располагается в городе на морском побережье. Вестон-сьюпер-Мэри, также известный как Вестон, – приморский город в Северном Сомерсете, Англия. Он находится около Бристольского канала в 20 милях к юго-западу от Бристоля. В него входят пригороды Мид-Вейл, Милтон, Олдмиксон, Вест-Вик, Уорлбери, Апхилл и Уорл.

"Seaward удобно расположен на берегу моря в Уэстон-сьюпер-Мэр. В этом семейном отеле есть ресторан, бар и терраса. В каждом номере отеля - собственная ванная комната. Вы можете отдохнуть в общем лаундже или в баре. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в зонах общественного пользования. Отель расположен недалеко от городской гавани и паромного порта. Железнодорожный вокзал Уэстон-Супер-Мэр находится всего в 500 метрах", — говорится в описании отеля на популярном сайте поиска и бронирования жилья.

Фото: В отеле есть также бар и ресторан (booking.com)

Одной из первых в отеле поселилась девушка из Бердянска

Юлия была одной из первых беженцев, прибывших в отель. Она вынуждена была выехать их родного дома в Бердянске, когда там начались сильнейшие взрывы.

"24 февраля было очень громко были вспышки, и я поняла, что это война. У нас не было ни газа, нет отопления, и также у нас не было денег. Мы не могли расплачиваться картами, потому что были и без интернета", — рассказала она.

Фото: Так выглядят номера в отеле (booking.com)

Владелица отеля Мишель Майкл сказала, что семья благодарна местным жителям за пожертвование одежды, ненужных iPad и ноутбуков.

"Вместе мы смогли внести свой вклад в очень хорошее дело для беженцев", — отметила она.

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