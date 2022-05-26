Готель у Британії припинив приймати туристів заради українців. В яких умовах вони житимуть

Власниця готелю багато років тому сама змушена була покинути свій будинок на Кіпрі
Готель на морському узбережжі в Британії повністю закривається для туристів, щоб надати безкоштовний притулок українським біженцям.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на матеріал BBC.
Жінка, яка ось уже 60 років управляє готелем на березі моря, повністю закрила його двері для туристів, щоб надати українцям "будинок далеко від дому".
84-річна Ніца Майкл, керуюча готелем Seaward в Вестон-сьюпер-Мер, покинула свій будинок на Кіпрі в 1960-х роках. А у 1974 році її сім'я змушена була тікати з рідного дому через вторгнення Туреччини.
Маючи за плечима таке непросте минуле, вона вирішила допомогти українцям, які теж опинилися далеко від дому через війну.
"Я співчувала їм... я і моя сім'я сподіваємося, що ми їм хоч якось допомагаємо", - сказала виданню жінка.
Фото: Готель знаходиться на березі моря. Такі види відкриваються з номерів (booking.com)
Фото: Літня тераса в готелі (booking.com)
Сім'я знову відкрила готель на березі моря на Найтстоун-роуд після його закриття під час пандемії. Донька власниці готелю, Мішель Майкл, сказала, що з деякими українцями вони знаходили спільну мову за допомогою Google-перекладача.
За її словами, деякі українці говорять англійською, і з багатьма з них сім'я спілкувалася через WhatsApp, "просто заспокоюючи їх, щоб вони знали, що коли вони прибудуть сюди, то будуть в безпеці і про них подбають".
Готель розташовується в місті на морському узбережжі. Вестон-сьюпер-Мері, також відомий як Вестон, – приморське місто в Північному Сомерсеті, Англія. Він знаходиться біля Брістольського каналу у 20 милях на північний захід від Брістоля. До нього входять передмістя Мід-Вейл, Мілтон, Олдміксон, Вест-вік, Уорлбері, Апхілл і Уорл.
"Seaward зручно розташований на березі моря в Вестон-сьюпер-Мер. У цьому сімейному готелі є ресторан, бар і тераса. У кожному номері готелю - власна ванна кімната. Ви можете відпочити в загальному лаунжі або в барі. Безкоштовний Wi-Fi надається в зонах загального користування. Готель розташований недалеко від міської гавані й поромного порту. Залізничний вокзал Вестон-Супер-Мер знаходиться всього у 500 метрах", - йдеться в описі готелю на популярному сайті пошуку та бронювання житла.
Фото: В готелі є також бар і ресторан (booking.com)
Юлія була однією з перших біженців, які прибули в готель. Вона змушена була виїхати їх рідного дому в Бердянську, коли там почалися сильні вибухи.
"24 лютого було дуже голосно були спалахи, і я зрозуміла, що це війна. У нас не було ні газу, немає опалення, і також у нас не було грошей. Ми не могли розплачуватися картами, тому що були й без інтернету", — розповіла вона.
Фото: Так виглядають номери в готелі (booking.com)
Власниця готелю Мішель Майкл сказала, що сім'я вдячна місцевим жителям за пожертвування одягу, непотрібних iPad і ноутбуків.
"Разом ми змогли внести свій внесок у дуже добру справу для біженців", - зазначила вона.
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