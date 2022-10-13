У віллах і апартаментах. Який відпочинок популярний серед українців у цьому році

Із кінця серпня відновився попит на відпочинок та збільшилася кількість запитів українців на подорожі екзотичними напрямками, зазначають есперти туристичного ринку.

Які тури найпопулярніші цього року, розповіла у коментарі TRAVEL РБК-Україна директор туристичного оператора "Центр" Світлана Вітковська.

Через тимчасове зупинення авіасполучення з Україною через війну з РФ українцям пропонують тури з вильотами з найближчих країн Європи.

"Найбільший попит спостерігаємо на тури з вильотами з Польщі, проте досить популярні і тури з вильотами з Німеччини та Румунії", - зазначила експерт.

За даними її компанії, зараз кількість бронювань за екзотичними напрямками становить приблизно 60% від показників у минулому році. Найчастіше українці обирають подорожі до Таїланду, Домінікани, Мальдів, Танзанії (острів Занзібар), Індонезії (острів Балі).

Фото: Двір гостьового будинку на Балі (pixabay.com)

Особливо високий попит цього сезону відзначається на бронювання тривалих турів в екзотичних країнах – на 30 і більше діб.

"Переважно це стосується Таїланду та Балі. Багато українців планують провести зимові місяці в орендованих віллах та апартаментах у цих країнах", - розповіла Світлана Вітковська.

Також відновився попит на організовані (групові) тури екзотичними країнами.

"Багато хто планує виїзди без чоловіків, тому шукають організовані тури, щоб не подорожувати самим", - зазначила вона.

Такі тури зараз активно бронюють до Колумбії, Мексики, на Маврикій з Мадагаскаром, на сафарі в Танзанії та Кенії, до Таїланду та В'єтнаму.

Нагадаємо, ми писали, що українцям не скасовуватимуть реєстрацію в ЄС при поверненні додому надовго.