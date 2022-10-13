В виллах и апартаментах. Какой отдых популярен среди украинцев в этом году

С конца августа возобновился спрос на отдых и увеличилось количество запросов украинцев на путешествия по экзотическим направлениям, отмечают эксперты туристического рынка.

Какие туры самые популярные в этом году, рассказала в комментарии TRAVEL РБК-Украина директор туристического оператора "Центр" Светлана Витковская.

Из-за временной остановки авиасообщения с Украиной из-за войны с РФ украинцам предлагают туры из вылетами из ближайших стран Европы.

"Наибольший спрос наблюдаем на туры с вылетами из Польши, однако достаточно популярны и туры с вылетами из Германии и Румынии", - отметила эксперт.

По данным ее компании, сейчас количество бронирований по экзотическим направлениям составляет примерно 60% от показателей в прошлом году. Чаще всего украинцы выбирают путешествия в Таиланд, Доминикану, Мальдивы, Танзанию (остров Занзибар), Индонезию (остров Бали).

Фото: Двор гостевого дома на Бали (pixabay.com)

Особенно высокий спрос в этом сезоне отмечается на бронирование длительных туров в экзотических странах - на 30 и более суток.

"Преимущественно это касается Таиланда и Бали. Многие украинцы планируют провести зимние месяцы в арендованных виллах и апартаментах в этих странах", - рассказала Светлана Витковская.

Также возобновился спрос на организованные (групповые) туры по экзотическим странам.

"Многие планируют выезды без мужчин, поэтому ищут организованные туры, чтобы не путешествовать самим", - отметила она.

Такие туры сейчас активно бронируют в Колумбию, Мексику, на Маврикий с Мадагаскаром, на сафари в Танзании и Кении, в Таиланд и Вьетнам.

Напомним, мы писали, что украинцам не будут отменять регистрацию в ЕС при возвращении домой надолго.