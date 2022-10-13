На зимові місяці. У які екзотичні країни летять українці цього року
Попит на відпочинок повернувся на 60% порівняно з 2021-м
Українці цього року наважуються на поїздки до екзотичних країн. Багато хто став вибирати теплі краї для "зимівлі" - тривалого перебування від 30 днів.
Які екзотичні країни найпопулярніші в цьому році серед наших співгромадян, TRAVEL РБК-Україна розповіла директор туристичного оператора "Центр" Світлана Вітковська.
"Попит на екзотичний відпочинок повернувся на 60%"
Із кінця серпня відновився попит на відпочинок та збільшилася кількість запитів у екзотичних напрямках.
"Зараз кількість бронювань за екзотичними напрямками становить приблизно 60% від показників у ті самі країни минулого року в цей самий період", - зазначає керівник туркомпанії.
Через тимчасове обмеження авіасполучення з Україною через війну з РФ українцям пропонують тури з вильотами з найближчих країн Європи та Молдови.
"Найбільший попит спостерігаємо на тури з вильотами з Польщі, проте досить популярні та регулярно бронюються також тури з вильотами з Німеччини та Румунії", - ділиться Світлана Вітковська.
Її компанія традиційно пропонує туристичні пакети з перельотами регулярних авіаліній: Qatar Airways та Turkish Airlines.
На думку експерта, зростання бронювань від українців частково пов'язане зі скасуванням ковідних обмежень.
"Приміром, із 1 жовтня Таїланд скасував усі вимоги щодо сертифікатів вакцинації або тестування, а віза до 30 днів не потрібна. Маврикій також скасував усі обмеження ще з 1 липня, Мальдіви це зробили ще в березні. Індонезія, Сейшели та Малайзія значно полегшили умови в'їзду", - зазначає вона.
Фото: Відпочинок у Таїданді (pixabay.com)
Які країни найпопулярніші цього сезону
Компанія "Центр" спеціалізується на індивідуальних турах і пропонує заможним туристам відпочинок у 4-5* готелях.
"Незважаючи на побоювання щодо актуальності таких пропозицій у зв'язку з військовим становищем та вимушеною імміграцією багатьох платоспроможних українців, спостерігаємо стабільний попит саме на цей сегмент турпродукту", - зазначає Світлана Вітковська.
За її словами, найбільший попит спостерігається за такими напрямками:
- Таїланд;
- Домінікана;
- Мальдіви;
- Танзанія (острів Занзібар);
- Індонезія (острів Балі);
Проте українці стабільно бронюють також тури і до Мексики, на Сейшели та Маврикій.
Фото: Туризм у Мексиці (unsplash.com/roberto-carlos-roman-don)
Зимівля та групові екскурсії – особливості турів цього року
Особливо високий попит цього сезону відзначається на бронювання тривалих турів в екзотичних країнах - на 30 і більше діб.
"Здебільшого це стосується Таїланду та Балі. Багато українців планують провести зимові місяці в орендованих вилах та апартаментах у цих країнах", - розповідає Світлана Вітковська.
Також відновився попит на організовані (групові) тури екзотичними країнами.
"Це пов'язано з тим, що багато мандрівників цього сезону планують виїзди без чоловіків, тому шукають організовані тури, щоб не мандрувати самим", - каже вона.
Такі тури зараз активно бронюють у Колумбію, Мексику, на Маврикій з Мадагаскаром, на сафарі в Танзанії та Кенії, до Таїланду та В'єтнаму.
Фото: Цього року – особливо високий попит на "зимівлю" в екзотичних країнах (unsplash.com/mike-swigunski)
Українці бронюють тури надто пізно: через це відпочинок дорожчий
Вильоти з Європи – не дорожчі, ніж з України минулими роками, тому що туристи летять регулярними рейсами авіакомпаній, каже фахівець.
"Мінімальний тариф Катарських авіаліній на Мальдіви коштував торік 650-700 доларів із вильотом з Києва. З Німеччини, Польщі, Румунії такий самий тариф цього року".
Проте українці змушені платити більше через те, що у Європі зріс попит на відпочинок. Мінімальні тарифи доступні на вильоти на 2-3 місяці вперед, а на найближчі дати – лише вищі тарифи.
"Глибина бронювання - основна проблема, це не більше 2-х місяців, в основному місяць. Цього року ми і готелі, і авіаквитки починаємо бронювати, коли жодні акції вже недоступні і є нестача місць.
Якби українці бронювали поїздки до екзотичних країн за 5-6 місяців наперед, мали б "мінімалку" по авіа (тобто ті ж 650-700 доларів за квиток) та акції від готелів, то не відчули б зростання ціни взагалі", - пояснює Світлана Вітковська.
Через це подорожчання турів становить 10-15% у валюті та близько 50% у гривні. Додаткові витрати йдуть на дорогу для пункту виїзду (автобус-поїзд) та транзитну ночівлю.
За її словами, найближчим часом найдешевші тури можна знайти онлайн за ціною від 1800 доларів за двох – на відпочинок у 4* готелі Таїланду на 10 ночей з авіаперельотом, а без вартості авіаквитків – за 300 доларів.
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