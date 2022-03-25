Олигархам тут не место. Почему в Европе отказывают россиянам в "золотых паспортах"

В рамках санкций против России страны отказываются от программ выдачи паспортов в обмен на инвестиции

Полномасштабное вторжение России в Украину побудило европейские страны начать помогать украинским гражданам, спасающимся от войны.

Помимо открытия дверей для большого количества беженцев из Украины, власти европейских стран также ввели санкции против России, которые считаются самыми жесткими за последние десятилетия. Среди введенных санкций – остановка действия "золотых виз" для состоятельных россиян.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что такое "золотые визы" и какие страны остановили их действие в рамках санкций против страны-оккупанта.

Что такое "золотые визы" и какие страны выдавали их россиянам

Схема гражданства за инвестиции позволяет состоятельным иностранцам получить вид на жительство в той или иной стране при условии, что они инвестируют определенную сумму денег и отвечают необходимым условиям.

Программа также позволяет владельцам "золотых виз" и членам их семей свободно передвигаться по Шенгенской зоне без необходимости сначала обращаться за визой. Впрочем, такая опция существует далеко не во всех государствах Европы.

В период с 2011 по 2019 год индустрия "золотых паспортов" привлекла более 20 миллиардов евро для стран-членов ЕС, включая Мальту, Грецию, Болгарию, Португалию и Кипр, и в схемах приняли участие не менее 130 000 человек.

Фото: "Золотые визы" задумывались как мощный источник инвестиций в страны Европы из-за рубежа (unsplash.com)

Граждане страны-оккупанта активно пользовались "золотыми визами"

Россияне составляли значительную часть тех, кто пользовался "золотыми визами" в некоторых странах Европы. В предыдущем материале о российском отельном бизнесе в Европе РБК-Украина сообщало, что за последнее десятилетие россияне очень активно покупали недвижимость и развивали другие бизнесы в странах Европы. В государствах, имеющих выход к морю, они строили или покупали виллы и отели.

"К примеру, виллы и роскошные дома в Испании стали чем-то вроде пристанища для российского высшего общества, сколотивших состояние на объединении ведущих бизнес-империй и поддержке ими путинского режима. Граждане российского происхождения с 2012 по 2021 год приобрели в стране более 2000 домов стоимостью более полумиллиона евро каждый", — говорится в публикации.

Кандидаты на участие в программе, как правило, должны соответствовать нескольким критериям, а инвестиции могут принимать различные формы, включая:

вклад в государственные фонды;

покупка недвижимости (например, проектов, инициированных правительством);

инвестиции в бизнес (например, в строительство отеля) и создание при этом определенного количества рабочих мест.

Предполагалось, что "золотые визы" позволят иностранцам вносить значительный вклад в экономику. В то же время программу уже давно критиковали за то, что она якобы позволяет участвовать некоторым инвесторам во многих незаконных схемах.

Комиссия ЕС регулярно призывала власти стран, которые осуществляют такие схемы, отменить их на фоне высказанных опасений по поводу отмывания денег, коррупции, уклонения от уплаты налогов и других незаконных дел.

Фото: Россияне - самая многочисленная группа иностранцев, извлекших выгоду из этой схемы, а многие из них близки к путинскому режиму, говорит депутат Европарламента от Нидерландов Софи Вельд (unsplash.com)

Ранее в отчете Associated Press, подчеркивалось, что у греческих и португальских программ наблюдаются системные проблемы, и что такие схемы используются в "гнусных целях из-за отсутствия проверки биографических данных".

Во второй половине марта парламент Болгарии во втором и окончательном чтении проголосовал за отмену так называемых "золотых паспортов". Власти страны пришли к выводу, что значительного вклада в экономику страны она не принесла. Программой за ее время существования в стране воспользовались немного людей.

"Золотые" паспорта — это порок, и избавление от него — наша первоочередная задача", — отметил по этому поводу премьер-министр.

Власти Кипра ранее также объявили об отмене своей схемы "золотая виза" после расследования Аль-Джазиры под названием "Кипрские документы". В нем утверждалось, что более 1000 иностранцев купили гражданство на Кипре за период с 2017 по 2019 год.

Отменить схему, чтобы российские олигархи не смогли обойти санкции

С новой силой в ЕС заговорили об отмене программы на фоне войны России против Украины. Европейские законодатели призывают Европейскую комиссию полностью запретить так называемые "золотые паспорта", чтобы российские олигархи не смогли обойти санкции, введенные после вторжения в Украину.

Депутат Европарламента от Нидерландов Софи Вельд сообщила, что россияне являются самой многочисленной группой сторонних граждан, извлекших выгоду из этой схемы, и что многие из них близки к путинскому режиму.

Какие страны остановили программу для состоятельных россиян

На данный момент действие программы "золотая виза" для граждан России остановили следующие европейские страны:

Чехия Греция Ирландия Португалия Мальта Испания

Чешская Республика

25 февраля, вскоре после вторжения России в Украину, правительство Чехии объявило, что больше не будет принимать и обрабатывать заявления на получение визы для граждан России.

В заявлении премьер-министра Чехии Петра Фиалы также говорилось о полной остановке выдачи "золотых виз" гражданам России в связи с полномасштабным вторжением оккупанта в Украину.

"Мы приостанавливаем обработку заявлений на получение визы от граждан России во всех наших консульских учреждениях, за исключением гуманитарных случаев", — указывал тогда по этому поводу Фиала.

Греция

Министерство миграции и убежища Греции приостановило программу "золотая виза" для российских граждан. В ведомстве подчеркнули, что россиянам больше не будет разрешено подавать заявки, иметь или продлевать вид на жительство на основе инвестиций в Греческой Республике.

Фото: Греция - одна из стран, которые присоединились к санкциям по "золотым визам" для россиян (unsplash.com)

"Приказом министра миграции и убежища Нотиса Митарачи выдача и продление видов на жительство в связи с инвестициями, которые находятся на рассмотрении и исходят от граждан Российской Федерации, приостанавливается до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.

По словам министра миграции Нотиса Митаракиса, с момента запуска программы в 2013 году по этой схеме гражданам России было выдано около 2500 видов на жительство, а с 2013 года страна привлекла более 3 миллиардов евро инвестиций.

Ирландия

Министр юстиции Ирландии Хелен МакЭнти подтвердила, что страна приостановила действие программы "золотая виза" для граждан России из-за вторжения России в Украину.

"Я дала указание, и в дальнейшем заявки от российских граждан в Программу иммигрантов-инвесторов приниматься не будут", — подчеркнула министр.

Однако она подчеркнула, что с момента введения схемы в 2012 году от россиян было подано не так много заявок на участие в локальной программе "Гражданство за инвестиции" в Ирландии, а за последние несколько лет ни одна заявка не была одобрена.

Португалия

Решение о приостановлении действия схемы также было принято властями Португалии. Служба по делам иностранцев и погранслужбы ранее заявляла, что остановит схему для всех граждан России.

Кроме того, министр иностранных дел Аугусто Сантос Силва подчеркнул, что в ближайшие дни санкциям подвергнется еще больше граждан России.

"Мы приостановили рассмотрение любых кандидатур на получение вида на жительство через инвестиции, широко известные как "золотые визы", для граждан России", — отметил министр. Также он подчеркнул, что схема приостановлена ​​и для граждан из Беларуси.

По данным Иммиграционной и пограничной службы Португалии (SEF), за девять лет с момента создания программы инвестиций от граждан из России принесли в экономику страны 277,8 млн евро.

Фото: Схема получения гражданства за деньги приостановлена в Португалии и для граждан Беларуси (unsplash.com)

Мальта

Власти Мальты также объявили, что присоединится к списку европейских стран, которые решили приостановить выдачу "золотых виз" гражданам России.

Согласно заявлению властей Мальты, страна прекратила продажу паспортов гражданам из России. Кроме того, аналогичные меры будут применяться к гражданам из Беларуси.

"В связи с этим Агентство Community Malta и Агентство Residency Malta приостановили до дальнейшего уведомления обработку заявлений на получение вышеупомянутых статусов от граждан Российской Федерации и Беларуси", — указали в правительстве.

Испания

Аналогичное решение приняли и в Испании. Это подтвердил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес. По данным Службы дипломатической информации, с начала 2020 года до конца января текущего года властями Испании гражданам России было выдано 492 "золотые визы".

А по данным Коллегии регистраторов, в прошлом году россияне купили в общей сложности 159 объектов недвижимости в Испании.

Барселона, Аликанте и Малага входят в число излюбленных испанских регионов россиян. Так, Ассоциация застройщиков провинции Аликанте призвала правительство Испании не приостанавливать действие схемы для граждан России, так как, по данным ассоциации, большинство россиян якобы не поддерживают войну в Украине.

Помимо стран Евросоюза, о приостановке продажи "золотых паспортов" состоятельным гражданам России заявили власти Великобритании, США и Канады.

Напомним, мы писали, какие страны Европы ввели полностью бесплатный проезд для украинцев.

Также мы сообщали, какие отели на известных курортах Европы принадлежат людям из страны-оккупанта.