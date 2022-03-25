Олігархам тут не місце. Чому в Європі відмовляють росіянам у "золотих паспортах"

У рамках санкцій проти Росії країни відмовляються від програм видачі паспортів в обмін на інвестиції

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спонукало європейські країни почати допомагати українським громадянам, які рятуються від війни.

Крім відкриття дверей для великої кількості біженців з України, влада європейських країн також ввела санкції проти Росії, які вважаються найжорсткішими за останні десятиліття. Серед запроваджених санкцій - зупинка дії "золотих віз" для заможних росіян.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, що таке "золоті візи" і які країни зупинили їх дію в рамках санкцій проти країни-окупанта.

Що таке "золоті візи" та які країни видавали їх росіянам

Схема громадянства за інвестиції дозволяє заможним іноземцям отримати посвідку на проживання в тій чи іншій країні за умови, що вони інвестують певну суму грошей і відповідають необхідним умовам.

Програма також дозволяє власникам "золотих віз" і членам їх сімей вільно пересуватися Шенгенською зоною без необхідності спочатку звертатися за візою. Втім, така опція існує далеко не у всіх державах Європи.

У період з 2011 по 2019 рік індустрія "золотих паспортів" залучила понад 20 мільярдів євро для країн-членів ЄС, включаючи Мальту, Грецію, Болгарію, Португалію і Кіпр, і в схемах взяли участь не менше 130 000 осіб.

Фото: "золоті візи" замислювалися як потужне джерело інвестицій в країни Європи з-за кордону (unsplash.com)

Громадяни країни-окупанта активно користувалися "золотими візами"

Росіяни становили значну частину тих, хто користувався "золотими візами" в деяких країнах Європи. У попередньому матеріалі про російський готельний бізнес в Європі РБК-Україна повідомляло, що за останнє десятиліття росіяни дуже активно купували нерухомість і розвивали інші бізнеси в країнах Європи. У державах, що мають вихід до моря, вони будували або купували вілли й готелі.

"Наприклад, вілли та розкішні будинки в Іспанії стали чимось на зразок притулку для російського вищого суспільства, які сколотили статки на об'єднанні провідних бізнес-імперій і підтримці ними путінського режиму. Громадяни російського походження з 2012 по 2021 рік придбали в країні понад 2000 будинків вартістю понад півмільйона євро кожен", — йдеться в публікації.

Кандидати на участь у програмі, як правило, повинні відповідати декільком критеріям, а інвестиції можуть приймати різні форми, включаючи:

внесок у державні фонди;

покупка нерухомості (наприклад, проектів, ініційованих урядом);

інвестиції у бізнес (наприклад, в будівництво готелю) і створення при цьому певної кількості робочих місць.

Передбачалося, що "золоті візи" дозволять іноземцям вносити значний внесок в економіку. Водночас програму вже давно критикували за те, що вона нібито дозволяє брати участь деяким інвесторам у багатьох незаконних схемах.

Комісія ЄС регулярно закликала владу країн, які здійснюють такі схеми, скасувати їх на тлі висловлених побоювань з приводу відмивання грошей, корупції, ухилення від сплати податків та інших незаконних справ.

Фото: Росіяни - найчисленніша група іноземців, які отримали вигоду з цієї схеми, а багато з них близькі до путінського режиму, говорить депутат Європарламенту від Нідерландів Софі Вельд (unsplash.com)

Раніше у звіті Associated Press, підкреслювалося, що у грецьких і португальських програм спостерігаються системні проблеми, і що такі схеми використовуються в "мерзенних цілях через відсутність перевірки біографічних даних".

У другій половині березня парламент Болгарії в другому й остаточному читанні проголосував за скасування так званих "золотих паспортів". Влада країни прийшла до висновку, що значного внеску в економіку країни вона не принесла. Програмою за її час існування в країні скористалися небагато людей.

"Золоті" паспорти — це порок, і позбавлення від нього — наше першочергове завдання", - зазначив з цього приводу прем'єр-міністр.

Влада Кіпру раніше також оголосила про скасування своєї схеми "золота віза" після розслідування Аль-Джазіри під назвою "Кіпрські документи". У ньому стверджувалося, що понад 1000 іноземців купили громадянство на Кіпрі за період з 2017 по 2019 рік.

Скасувати схему, щоб російські олігархи не змогли обійти санкції

З новою силою в ЄС заговорили про скасування програми на тлі війни Росії проти України. Європейські законодавці закликають Європейську комісію повністю заборонити так звані "золоті паспорти", щоб російські олігархи не змогли обійти санкції, введені після вторгнення в Україну.

Депутат Європарламенту від Нідерландів Софі Вельд повідомила, що росіяни є найчисленнішою групою сторонніх громадян, які отримали вигоду з цієї схеми, і що багато хто з них близькі до путінського режиму.

Які країни зупинили програму для заможних росіян

На даний момент дію програми "Золота віза" для громадян Росії зупинили наступні європейські країни:

Чехія Греція Ірландія Португалія Мальта Іспанія

Чеська Республіка

25 лютого, незабаром після вторгнення Росії в Україну, уряд Чехії оголосив, що більше не буде приймати і обробляти заяви на отримання візи для громадян Росії.

У заяві прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали також йшлося про повну зупинку видачі "золотих віз" громадянам Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням окупанта в Україну.

"Ми припиняємо обробку заяв на отримання візи від громадян Росії у всіх наших консульських установах, за винятком гуманітарних випадків", - вказував тоді з цього приводу Фіала.

Греція

Міністерство міграції та притулку Греції призупинило програму "золота віза" для російських громадян. У відомстві підкреслили, що росіянам більше не буде дозволено подавати заявки, мати або продовжувати посвідку на проживання на основі інвестицій в Грецькій Республіці.

Фото: Греція - одна з країн, які приєдналися до санкцій по "золотих візах" для росіян (unsplash.com)

"Наказом Міністра міграції та притулку Судна Нотиса Мітарачі видача і продовження посвідок на проживання на основі інвестицій, які знаходяться на розгляді від громадян Російської Федерації, припиняється до подальшого повідомлення", — йдеться в повідомленні.

За словами міністра міграції Судна Нотіса Мітаракіса, з моменту запуску програми у 2013 році за цією схемою громадянам Росії було видано близько 2500 посвідок на проживання, а з 2013 року країна залучила понад 3 мільярдів євро інвестицій.

Ірландія

Міністр юстиції Ірландії Хелен Макенті підтвердила, що країна призупинила дію програми "золота віза" для громадян Росії через вторгнення Росії в Україну.

"Я дала вказівку, і надалі заявки від російських громадян в програму іммігрантів-інвесторів прийматися не будуть", — підкреслила міністр.

Однак вона підкреслила, що з моменту введення схеми в 2012 році від росіян було подано не так багато заявок на участь в локальній програмі "громадянство за інвестиції" в Ірландії, а за останні кілька років жодна заявка не була схвалена.

Португалія

Рішення про призупинення дії схеми також було прийнято владою Португалії. Служба у справах іноземців та прикордонної служби раніше заявляла, що зупинить схему для всіх громадян Росії.

Крім того, міністр закордонних справ Аугусто Сантос Сілва підкреслив, що в найближчі дні санкціям піддасться ще більше громадян Росії.

"Ми призупинили розгляд будь-яких кандидатур на отримання посвідки на проживання через інвестиції, широко відомі як "золоті візи", для громадян Росії", - зазначив міністр. Також він підкреслив, що схема припинена і для громадян з Білорусі.

За даними імміграційної та прикордонної служби Португалії (SEF), за дев'ять років з моменту створення Програми інвестицій від громадян з Росії принесли в економіку країни 277,8 млн євро.

Фото: Схема отримання громадянства за гроші припинена у Португалії й для громадян Білорусі (unsplash.com)

Мальта

Влада Мальти також оголосила, що приєднається до списку європейських країн, які вирішили призупинити видачу "золотих віз" громадянам Росії.

Згідно із заявою влади Мальти, країна припинила продаж паспортів громадянам з Росії. Крім того, аналогічні заходи будуть застосовуватися до громадян з Білорусі.

"У зв'язку з цим Агентство Community Malta і Агентство Residency Malta призупинили до подальшого повідомлення обробку заяв на отримання вищезазначених статусів від громадян Російської Федерації та Білорусі", — вказали в уряді.

Іспанія

Аналогічне рішення прийняли і в Іспанії. Це підтвердив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес. За даними Служби дипломатичної інформації, з початку 2020 року до кінця січня поточного року владою Іспанії громадянам Росії було видано 492 "золоті візи". А за даними колегії реєстраторів, минулого року росіяни купили в цілому 159 об'єктів нерухомості в Іспанії.

Барселона, Аліканте і Малага входять в число улюблених іспанських регіонів росіян. Так, Асоціація забудовників провінції Аліканте закликала уряд Іспанії не припиняти дію схеми для громадян Росії, оскільки, за даними Асоціації, більшість росіян нібито не підтримують війну в Україні.

Крім країн Євросоюзу, про припинення продажу "золотих паспортів" заможним громадянам Росії заявила влада Великобританії, США і Канади.

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