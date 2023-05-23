Повторний переїзд. Як змінити місце проживання в ЄС та не втратити пільги

Немало українців, рятуючись від війни, переїхали в країни Європи. Але через деякий час частина з них стикається з ситуацією, коли треба переїхати в інше місце.

Як змінити країну проживання, вже отримавши прихисток в одній з країн, редакцію РБК-Україна запитала переселенка з Луганської області.

"Ми з Лисичанська, виїздили під обстрілами. Спершу пожили з родиною в Німеччині. Закінчився термін безкоштовного перебування в житлі. Зараз знайшли можливість поїхати в Чехію. Як змінити країну перебування, якщо у нас вже є тимчасовий захист і чи треба його анульовувати?", – запитує жінка.

Як змінити країну тимчасового захисту людині, яка поїхала з України та вже отримала прихисток в одній із держав ЄС? Про це у коментарі для TRAVEL РБК-Україна розповіла юрист Stron Legal Services Мар’яна Гавришко.

"Все індивідуально". Як виїхати з однієї країни ЄС в іншу

Зміна країни тимчасового захисту залишається однією з найактуальніших проблем серед українців, які виїхали до Європи після початку повномасштабної війни, зауважує Мар’яна Гавришко.

"Єдиний законодавчий акт ЄС, який регулює питання статусу тимчасового захисту громадян України – це Директива ЄС, яку прийняли 4 березня 2022 року. Але кожна країна-член ЄС розробила свої нормативи, що стосуються тимчасового захисту, тому правила перебування у різних країнах можуть відрізнятися", – пояснює вона.

Фото: Перед відмовою від захисту в одній країні варто звернутись до посольства України або міграційних органів країни, куди ви хочете поїхати (Getty Images)

При цьому сама директива не вказує, що тимчасовий захист можна отримати лише раз. Та, до прикладу, у Швейцарії забороняється надавати статус повторно, якщо громадянин України вже набув його в одній із країн ЄС.

"Перш за все питання надання тимчасового захисту повторно потрібно окремо уточнювати в консульстві європейської держави, в якій ви хочете його отримати. Дізнатися, чи є у вас така можливість, та алгоритм дій, як це зробити найкращим чином", – радить фахівець.

Загалом на практиці переважно буває так, що якщо ви виїхали в ЄС після 24 лютого 2022 року та отримали прихисток в ЄС, для компетентних органів це може означати, що ви вже маєте притулок, пояснюють у VisitUkraine.today.

"Також скасування тимчасового захисту не надає автоматичний доступ до центру допомоги біженцям в іншій державі. Тобто існує ризик того, що в такій ситуації вам не нададуть статус тимчасового захисту у новій країні. Але чітких орієнтирів у цій сфері поки що немає. Всі подібні випадки розглядаються індивідуально. Підхід також різний у різних муніципалітетах навіть в межах країни", – зазначається на сайті.

Тому перед відмовою від захисту в одній країні там радять звернутись до Посольства України або міграційних органів тієї країни, куди ви плануєте переїзд. Там треба пояснити вашу ситуацію та з’ясувати можливості переїзду заздалегідь.

Також варто враховувати інші індивідуальні правила в країнах. Наприклад, тимчасовий захист у Чехії анулюють, якщо у вас є канадська віза, оформлена за програмою для біженців. А щоб змінити місце проживання в Німеччині, в деяких випадках потрібно доводити, що причини переїзду дуже вагомі.

Як анулювати тимчасовий захист: алгоритм

Варто врахувати. Для того, щоб отримати статус тимчасового захисту в іншій країні, потрібно буде анулювати прихисток в країні, де ви його отримали вперше, каже Мар’яна Гавришко.

Фото: В деяких випадках змінити країну надання прихистку складно, тому цю інформацію про це треба перевіряти заздалегідь в офіційних органах (Getty Images)

Втім, у ряді країн, процедура анулювання може бути не визначеною. У такому випадку треба виконати такі кроки:

надіслати лист на електрону пошту установи, яка займається питаннями мігрантів і надавала вам тимчасовий захист, вказавши про бажання відмовитися від тимчасового захисту;

розірвати всі угоди, які ви укладали в країні вашого перебування: банківські рахунки, договори оренди майна, рахунки на комуналку, інтернет, телефон.

"Виконавши усі попередні пункти, ви зможете виїхати до нової країни. Там вам слід розпочати процедуру отримання тимчасового захисту заново", – пояснює представниця Stron Legal Services.

Зверніть увагу. У разі скасування тимчасового захисту ви втрачаєте пільги, які надають вам в країні вашого перебування.

Раніше стало відомо, чи можна отримати прихисток в ЄС повторно, якщо ви вже повернулися з Європи в Україну.

Також юрист у колонці для РБК-Україна пояснив, що треба враховувати чоловікам при виїзді за кордон під час війни.

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