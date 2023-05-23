Повторный переезд. Как сменить место жительства в ЕС и не потерять льготы

Немало украинцев, спасаясь от войны, переехали в страны Европы. Но через некоторое время часть из них сталкивается с ситуацией, когда нужно переехать в другое место.

Как изменить страну проживания, уже получив убежище в одной из стран, редакцию РБК-Украина спросила переселенка из Луганской области.

"Мы из Лисичанска, выезжали под обстрелами. Сначала пожили с семьей в Германии. Закончился срок бесплатного пребывания в жилье. Сейчас нашли возможность уехать в Чехию. Как изменить страну пребывания, если у нас уже есть временная защита и нужно ли его аннулировать?", – спрашивает женщина.

Как сменить страну временной защиты человеку, который уехал из Украины и уже получил приют в одном из государств ЕС? Об этом в комментарии для TRAVEL РБК-Украина рассказала юрист Stron Legal Services Марианна Гавришко.

"Все индивидуально". Как выехать из одной страны ЕС в другую

Смена страны временной защиты остается одной из самых актуальных проблем среди украинцев, выехавших в Европу после начала полномасштабной войны, отмечает Марьяна Гавришко.

"Единственный законодательный акт ЕС, регулирующий вопрос статуса временной защиты граждан Украины – это Директива ЕС, которую приняли 4 марта 2022 года. Но каждая страна-член ЕС разработала свои нормативы, касающиеся временной защиты, поэтому правила пребывания в разных странах могут отличаться", – объясняет она.

Фото: Перед отказом от защиты в одной стране следует обратиться в посольство Украины или в миграционные органы страны, куда вы хотите поехать (Getty Images)

При этом сама директива не указывает, что временную защиту можно получить только один раз. Но, к примеру, в Швейцарии запрещается предоставлять статус повторно, если гражданин Украины уже получил его в одной из стран ЕС.

"Прежде всего вопрос предоставления временной защиты повторно нужно отдельно уточнять в консульстве европейского государства, в котором вы хотите его получить. Узнать, есть ли у вас такая возможность, и алгоритм действий, как это сделать наилучшим образом", – советует специалист.

В целом на практике в основном бывает так, что если вы уехали в ЕС после 24 февраля 2022 года и получили убежище в ЕС, для компетентных органов это может означать, что у вас уже есть убежище, поясняют в VisitUkraine.today.

"Также отмена временной защиты не предоставляет автоматический доступ к центру помощи беженцам в другом государстве. То есть существует риск того, что в такой ситуации вам не предоставят статус временной защиты в новой стране. Но четких ориентиров в этой сфере пока нет. Все подобные случаи рассматриваются индивидуально. Подход также разный в разных муниципалитетах даже в пределах страны", – отмечается на сайте.

Поэтому перед отказом от защиты в одной стране там советуют обратиться в Посольство Украины или миграционные органы той страны, куда вы планируете переезд. Там нужно объяснить вашу ситуацию и выяснить возможности переезда заранее.

Также следует учитывать другие индивидуальные правила в странах. К примеру, временную защиту в Чехии аннулируют, если у вас есть канадская виза, оформленная по программе для беженцев. А чтобы изменить место жительства в Германии, в некоторых случаях нужно доказывать, что причины переезда очень веские.

Как аннулировать временную защиту: алгоритм

Следует учесть. Для того чтобы получить статус временной защиты в другой стране, нужно будет аннулировать убежище в стране, где вы его получили впервые, говорит Марианна Гавришко.

Фото: В некоторых случаях изменить страну предоставления убежища сложно, поэтому эту информацию об этом нужно проверять заранее в официальных органах (Getty Images)

Впрочем, в ряде стран процедура аннулирования может быть не определена. В таком случае нужно выполнить следующие шаги:

отправить письмо на электронную почту учреждения, которое занимается вопросами мигрантов и предоставляло вам временную защиту, указав о желании отказаться от временной защиты;

разорвать все сделки, которые вы заключали в стране вашего пребывания: закрыть банковские счета, договоры аренды имущества, счета на коммуналку, интернет, телефон.

"Выполнив все предыдущие пункты, вы сможете выехать в новую страну. Там вам следует начать процедуру получения временной защиты заново", – объясняет представитель Stron Legal Services.

Обратите внимание. В случае отмены временной защиты вы теряете льготы, предоставляемые вам в стране вашего пребывания.

Ранее стало известно, можно ли получить убежище в ЕС повторно, если вы уже вернулись из Европы в Украину.

Также юрист в колонке для РБК-Украина объяснил, что нужно учитывать мужчин при выезде за границу во время войны.

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