Одне з найкрасивіших міст Європи запроваджує плату для туристів: нові умови

Одне з найбільш відвідуваних міст Європи, яке страждає від надмірного туризму, погодило запровадження плати за в'їзд. Туристам у Венеції доведеться бронювати відвідування історичного центру та платити по 5 євро.

Як діятиме туристичний податок, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

Влада Венеції схвалила плату в 5 євро для всіх туристів у віці 14 днів, які приїжджають до міста на 1 день. Гроші почнуть брати наступної весни в пікові туристичні періоди. Спочатку нововведення діятиме 30-денний тестовий період.

Влада хоче таким чином підштовхнути "одноденних" туристів до відвідин Венеції в непікові дні. Тих, хто залишається ночувати і на більш тривалий термін, нововведення не стосуватиметься.

Туристам, які захочуть відвідати історичну частину Венеції, доведеться зареєструвати своє відвідування онлайн. Ті, хто прибуде приватним чи громадським транспортом, потрібно буде попередньо забронювати місце.

Тим, хто відвідує прилеглі острови, такі як Бурано та Мурано, також доведеться реєструватися та платити. Для тих, хто подорожує на кілька островів, включаючи Венецію, буде потрібен лише один квиток.

Частину "одноденних туристів" звільнять від сплати 5 євро, хоча їм все одно доведеться бронювати квитки. До них входять жителі регіону Венето, студенти та ті, хто відвідує у місті членів сім'ї.

Фото: ЮНЕСКО має намір додати Венецію до списку місць, які знаходяться під загрозою зникнення (pixabay.com)

Венеція страждає через надмірний туризм багато років. У 2019 році місто відвідали 25 млн туристів, а до 2025 року прогнозується до 38 млн. При цьому населення міста скоротилося до 50 тисяч за останні 100 років. Сім'ї переїхали на материк, зробивши свої будинки туристичним житлом.

ЮНЕСКО має намір додати Венецію до списку місць, які перебувають під загрозою зникнення через шкоду від великого потоку туристів.

Нагадаємо, ми розповідали, чому мешканці міста в Альпах протестували проти туристів.