ua en ru
Пн, 28 серпня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Жителі міста в Альпах протестують проти туристів: у чому причина

Понеділок 28 серпня 2023 14:35
UA EN RU
Жителі міста в Альпах протестують проти туристів: у чому причина Фото: Місто Гальштат в Австрії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Місто Гальштат в Австрії протестує проти напливу туристів. Щодня до мальовничої локації в Альпах прибуває до 10 тисяч відвідувачів.

Надмірний туризм призвів до протестів - мешканці закликають заборонити екскурсійні автобуси після 17:00, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на BBC.

Туристам уже вкрай не раді в місті Гальштат, який є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Населення мальовничої локації – трохи більше 700 мешканців. У розпал сезону там налічується до 10 тисяч туристів на день.

Мешканці вимагають обмежити кількість туристів і заборонити екскурсійні автобуси після 17:00. Справа у шумовому забрудненні та постійному русі мандрівників.

Надмірний туризм заважає людям настільки, що у травні у найбільш відвідуваній локації для фотографій установили дерев’яну стіну, щоб зменшити потік любителів селфі на тлі озера та гір. Втім, через деякий час після критики загорожу прибрали. Тоді мер міста заявляв, що хоче на третину скоротити кількість екскурсійних автобусів у місті.

Жителі міста в Альпах протестують проти туристів: у чому причинаФото: Архітектура у Гальштаті (unsplash.com)

Зараз Гальштат продовжує бути однією із найвідвідуваніших локацій у Європі. Люди приїжджають милуватися альпійськими краєвидами та старою архітектурою.

Місто стало дуже популярним після того, як його показали у південнокорейській романтичній драмі 2006 року, а у 2012-му його копію побудували у Китаї. До пандемії місто налічувало до 1 млн відвідувачів на рік.

Нагадаємо, ми писали про найпопулярніші країни Європи цього літа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія Туризм Відпочинок за кордоном
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олексій Войцеховський
Стрімке подорожчання. Як змінюються ціни на відпочинок в Карпатах влітку
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Олег Васильєв
Жіночі купе у поїздах "Укрзалізниці". Що треба змінити в роботі сервісу
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Катерина Затулко
Після повернення в Україну треба легалізувати всі документи: про що йдеться
Катерина Затулко
адвокат, старший юрист АО "Expatpro"
Наталія Назарко
Як ввозити авто в Україну з-за кордону: головні правила та вимоги
Наталія Назарко
юрист АО "Місечко та Партнери"
Всі точки зору