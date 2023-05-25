Одна из стран ЕС запретила короткие авиаперелеты: какие причины

Правительство Франции запретило авиакомпаниям выполнять регулярные внутренние перелеты, если есть альтернатива путешествовать по железной дороге. Это первая страна, которая ввела такие условия на короткие рейсы.

Речь идет о маршрутах с прямыми поездами, на которых время в пути не превышает 2,5 часа, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

"Я посвятил себя этому. Мы первые, кто это сделал", – сказал президент Франции Эмманюэль Макрон после публикации соответствующего документа 23 мая.

В постановлении правительства Франции №2023-385 говорится о запрете на авиарейсы между городами страны, если между ними есть прямые железнодорожные сообщения с продолжительностью поездки до 2,5 часов. Также указывается, что поезда должны курсировать более 8 часов в день в течение всего года.

Министр правительства, ответственный за гражданскую авиацию, будет вести учет запрещенных авиамаршрутов. Он будет информировать авиакомпании о маршрутах, полеты на которых запрещены, дважды в год – перед началом летнего и зимнего сезона навигации.

Постановление о запрете коротких внутренних авиарейсов будет действовать три года. Таким образом, Франция хочет уменьшить выбросы парниковых газов, образующихся во время полета самолетов.

Напомним, мы писали, что финская авиакомпания пересадит своих пассажиров в автобусы.

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