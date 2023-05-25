ua ru
Чт, 25 мая News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Одна из стран ЕС запретила короткие авиаперелеты: какие причины

Новина українською →
Четверг 25 мая 2023 12:42
Одна из стран ЕС запретила короткие авиаперелеты: какие причины Фото: Аэропорт Лиона, Франция (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство Франции запретило авиакомпаниям выполнять регулярные внутренние перелеты, если есть альтернатива путешествовать по железной дороге. Это первая страна, которая ввела такие условия на короткие рейсы.

Речь идет о маршрутах с прямыми поездами, на которых время в пути не превышает 2,5 часа, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

"Я посвятил себя этому. Мы первые, кто это сделал", – сказал президент Франции Эмманюэль Макрон после публикации соответствующего документа 23 мая.

В постановлении правительства Франции №2023-385 говорится о запрете на авиарейсы между городами страны, если между ними есть прямые железнодорожные сообщения с продолжительностью поездки до 2,5 часов. Также указывается, что поезда должны курсировать более 8 часов в день в течение всего года.

Министр правительства, ответственный за гражданскую авиацию, будет вести учет запрещенных авиамаршрутов. Он будет информировать авиакомпании о маршрутах, полеты на которых запрещены, дважды в год – перед началом летнего и зимнего сезона навигации.

Постановление о запрете коротких внутренних авиарейсов будет действовать три года. Таким образом, Франция хочет уменьшить выбросы парниковых газов, образующихся во время полета самолетов.

Напомним, мы писали, что финская авиакомпания пересадит своих пассажиров в автобусы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция поїзди Авиасообщение
Отдых в Украине
Мнения
Алина Ткач
Продажа или растаможка. Что делать тем, кто выехал в Европу на украинских авто
Алина Ткач
юрист адвокатского объединения "Dixilex"
Антон Маринич
Ограничения и собеседования на границе. Кто из мужчин может выезжать из Украины во время войны
Антон Маринич
адвокат, ведущий юрисконсульт Nota Group
Александр Мироненко
Сто лет в авиации. Как Киев получил собственный городской аэропорт
Александр Мироненко
редактор издания avianews.com
Лейла Агаева
О "Дии" можно и не мечтать. Чем украинцев удивляет бюрократия в Германии
Лейла Агаева
специально для РБК-Украина
Все мнения