Плани на зиму. Які країни ЄС готові приймати більше українців

Близько 3 мільйонів біженців вже повернулися додому із ЄС.

У багатьох країнах Європи українцям дедалі складніше знайти житло, отримавши статус тимчасового захисту. Ще у вересні 12 із 16 федеральних земель Німеччини заявили, що припиняють прийом нових біженців через те, що для них закінчилися місця. У Британії намагаються вирішити проблему з житлом для українців, оскільки у багатьох закінчився піврічний термін їхнього перебування, а багато господарів будинків не можуть взяти їх на довший термін.

Але чимало країн Європи розробляють план на випадок нової хвилі біженців з України. І в жодній із країн на сьогодні не заявили, що не готові приймати українців: наші громадяни вільно їдуть в ЄС, як і раніше.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які плани підготували деякі держави ЄС на випадок екстреного прийому великої кількості українців.

100 мільйонів євро країнам, які приймають українців

Через побоювання нових ударів по критичній інфраструктурі України країни Європи готові прийняти нову хвилю українців. На початку листопада в Єврокомісії заявили про готовність надати ще 100 мільйонів євро країнам, які приймають українських біженців.

У травні перший транш у розмірі 248 млн євро у якості надзвичайної допомоги було виділено п'яти державам-членам ЄС: Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Чехії. 52 мільйони євро, які залишилися, будуть спрямовані на пізнішому етапі на задоволення виникаючих потреб, таких як проекти розміщення та програми підтримки психічного здоров'я.

Фото: У яких країнах ЄС найбільше біженців з України (інфографіка United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

За даними Washington Post, цілих 3 мільйони українців вже повернулися додому — багато хто вважає, що вдома вже порівняно безпечніше, також вони хотіли бути поряд із домом та родиною. Для деяких життя біженця виявилося важким. Водночас станом на жовтень 4,5 мільйона українців зареєструвалися для тимчасового захисту в ЄС.

Напливу немає. Які країни готуються приймати більше українців

У багатьох країнах Європи розпочали підготовку до можливого зростання кількості українців, які туди приїжджатимуть. Так, у країнах, що межують з Україною, планують відновити роботу волонтерських центрів, які займатимуться прийомом біженців. Інші держави готують житло та фонди для соціальної підтримки українців, повідомляє VisitUlraine.today.

У Словаччині розробили план дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Там передбачили можливий прийом до 700 тисяч нових біженців з України протягом трьох місяців. "Вже зараз волонтери східних словацьких міст говорять про збільшення кількості українців на 15%", — йдеться у публікації.

В Угорщині також прогнозують зростання кількості приїздів українців. Нині до країни прибуває 300-500 осіб на добу. Однак це набагато менше, ніж навесні: тоді Угорщина приймала близько 1000 українців буквально щодня.

Фото: Прикордонний пункт у Румунії облаштують для прийому нових біженців (unsplash.com)

В країні для українців передбачені виплати та надається житло. Біженців розміщують або в місцевих готелях, або в угорських сім'ях. Їм надають безкоштовні уроки угорської мови, щоб вони могли продовжити освіту та інтегруватися у суспільство.

Румунія, що межує з Україною, також обіцяє українцям підтримку. Прем'єр-міністр країни Микола Чуке заявив, що країна була однією з перших держав, де затвердили план інтеграції біженців з України до місцевої спільноти. У цій країні вздовж лінії кордону вже встановлюють нові пункти допомоги переселенцям. У Румунії вже визначилися, куди поселять біженців у разі, якщо їхня кількість збільшиться та вироблять кошти на їхню підтримку.

Польща вже підготувала у центрах прийому близько 100 тисяч місць для нової хвилі біженців. Також там створили онлайн-сервіс, що допомагає знайти пункт допомоги українцям. Але при цьому в країні також немає напливу біженців: кількість тих, хто прибуває до країни, яким потрібний статус тимчасового захисту, не збільшується.

Фото: У Польщі теж готуються приймати нову хвилю біженців, проте кількість тих, хто приїжджає, поки не збільшується (unsplash.com)

Попри попередні заяви федеральних земель Німеччини про нестачу місць для українців, у країні все облаштують нові місця для розміщення українців.

Так, прибуваючі до столиці Німеччини у пошуках тимчасового захисту зможуть розміститися в тимчасовому притулку на території колишнього аеропорту Тегель. Там обладнають намети на льотному полі. Загалом через брак "стандартного" житла в місті місцева влада Берліна вважає, що на тлі складної зими в Україні потрібно забезпечити проживанням близько 10 тисяч осіб. У Німеччині кількість біженців також не зростає: кількість прибулих переселенців скоротилася і досягає близько 150 осіб на день.

Станом на 17 листопада з початку повномасштабної війни Росії в Україні до Естонії прибуло 115 367 українських біженців. Близько 27 600 осіб (23%) були неповнолітніми. Загалом з 24 лютого до Естонії прибуло понад 115 000 українців, але далеко не всі з них залишилися в країні як біженці.

З такої кількості прибулих близько половини заявили, що планують залишитися в країні, але статусу тимчасового захисту отримало набагато менше людей. У країні готові прийняти більше українців, якщо це буде потрібно і якщо вони приїжджатимуть.

Зазначимо, навіть попри нову фазу ракетного терору та обстрілів об'єктів інфраструктури, починаючи з жовтня, черг на кордоні України та країн ЄС не спостерігається, і нової хвилі біженців також немає.

Також для підтримки українців у Нью-Йорку виділять величезну суму.