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В очікуванні біженців. У Данії відкрили нове містечко для українців

Фото: Нове житло для біженців у Копенгагені (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У Данії відкрили нове містечко для тимчасового проживання біженців із України. Міні-квартал побудований із двоповерхових модульних будинків.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Facebook-сторінку українського посольства у Данії.

Влада Копенгагена працює над створенням додаткового житла для ще мінімум тисячі біженців з України, зазначили у дипломатичному представництві.

У новому містечку облаштовано зону відпочинку з дитячим ігровим майданчиком, де встановлені гірки та гойдалки. Також – альтанки та тераса.

У житлових корпусах передбачені всі зручності для мешканців – від санвузла в номерах до кухні та їдальні. Також кімнати обладнані ліжками та необхідними меблями, батареями опалення.

Фото: Містечко з модульних будинків у Копенгагені (facebook.com/UkrEmbassyDK)

Готуватися до прийому хвилі українських біженців влада Копенгагена почала ще у квітні. Тоді столиця Данії збиралася виділити 71 млн крон на будівництво модульних будинків для 330 українців. У таких модульних конструкціях, крім житлових кімнат, планувалося розмістити і соціальні об'єкти, наприклад, школи.

Навесні влада розраховувала, що Копенгаген міг прийняти 10-11 тисяч українських біженців, а по всій Данії ця кількість могла становити близько 100 тисяч осіб.

Тим часом, станом на 4 жовтня 2022 року у всій країні було зареєстровано 35,5 тисяч українців, які прибули у пошуках прихистку від війни.

Нагадаємо, ми писали, до яких країн українці продовжують виїжджати під час війни.

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