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В ожидании беженцев. В Дании открыли новый городок для украинцев

Фото: Новое жилье для беженцев в Копенгагене (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Дании открыли новый городок для временного проживания беженцев из Украины. Мини-квартал построен из двухэтажных модульных домов.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Facebook-страницу украинского посольства в Дании.

Власти Копенгагена работают над созданием дополнительного жилья для еще как минимум тысячи беженцев из Украины, отметили в дипломатическом представительстве.

В новом городке обустроена зона отдыха с детской игровой площадкой, где установлены горки и качели. Также – беседки и терраса.

В жилых корпусах предусмотрены все удобства для жителей – от санузла в номерах до кухни и столовой. Также комнаты оборудованы кроватями и необходимой мебелью, батареями отопления.

Фото: Городок из модульных домов в Копенгагене (facebook.com/UkrEmbassyDK)

Готовиться к приему волны украинских беженцев власти Копенгагена начали еще в апреле. Тогда столица Дании собиралась выделить 71 млн крон на строительство модульных домов для 330 украинцев. В таких модульных конструкциях кроме жилых комнат планировалось разместить и социальные объекты, например, школы.

Весной власти рассчитывали, что Копенгаген мог принять 10-11 тысяч украинских беженцев, а по всей Дании это число могло составить около 100 тысяч человек.

Между тем, по состоянию на 4 октября 2022 года во всей стране было зарегистрировано 35,5 тысяч украинцев, которые прибыли в поисках убежища от войны.

Напомним, мы писали, в какие страны украинцы продолжают выезжать во время войны.

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Данияжилье для переселенцев