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"Укрзалізниця" запускає рейс Київ - Ізюм: подробиці маршруту

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Середа 16 листопада 2022 16:55
"Укрзалізниця" запускає рейс Київ - Ізюм: подробиці маршруту Фото: "Укрзалізниця" запускає рейс Київ - Ізюм (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" запускає новий рейс Київ - Ізюм. Потяг почне курсувати вже від завтра, з 17 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Потяг №112/111 Київ - Ізюм вирушатиме з Києва о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00. У зворотному напрямку він починатиме рух о 18:22 і прибуватиме до столиці о 06:10.

"Поїзд прямуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста й дозволить мешканцям звільненого Ізюма отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що УЗ відкрила продаж квитків на новий рейс №93/94 Харків-Хелм. Також очікується відновлення залізничного сполучення з нещодавно звільненим Херсоном у найближчі 10 днів.

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