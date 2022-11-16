"Укрзалізниця" запускає рейс Київ - Ізюм: подробиці маршруту

"Укрзалізниця" запускає новий рейс Київ - Ізюм. Потяг почне курсувати вже від завтра, з 17 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Потяг №112/111 Київ - Ізюм вирушатиме з Києва о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00. У зворотному напрямку він починатиме рух о 18:22 і прибуватиме до столиці о 06:10.

"Поїзд прямуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста й дозволить мешканцям звільненого Ізюма отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею", - додає пресслужба.