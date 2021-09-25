Новый взгляд на ход истории. Какие уникальные артефакты могут увидеть туристы в Турции

В Турции объявили об уникальных археологических открытиях, которые меняют взгляд на ход истории и станут новой туристической локацией мирового значения. Находкам в Карахантепе - 12 тысяч лет, и они старше египетских пирамид и Стоунхенджа, сообщало РБК-Украина накануне.

Места, где закладывался "фундамент" общества

Масштабные открытия археологи произвели в долине рек Тигр и Евфрата - в регионе Восточной Анатолии, на территории бывшей Месопотамии поблизости города Шанлыурфа.

"Благодаря географическим условиям здесь заложился фундамент общества. Это большое наследие Турции, которым необходимо поделиться со всем миром. Археологические раскопки вышли за рамки научных исследований. Наша задача - лучше понять всемирное наследие", — сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на международном симпозиуме археологов в Шанлыурфе.

В этом регионе проводятся масштабные раскопки в 12 локациях на объектах неолитического периода, по которым видно, как древние люди перешли от собирательства и охоты к производству продуктов еще во времена, когда не использовался метал, а все орудия и посуда изготавливали из камней и костей.

При этом уже храмы и скульптуры из огромных камней и мастерски высекали узоры и рисунки.

Фото: С 2020 года туристы могут побывать в музейном комплексе с интерактивными экспозициями (РБК-Украина)

Семь из этих археологических локаций уже открыты. В самой значимой, которую в 2018 году внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - Гебеклитепе рядом с Шанлыурфой, - построили масштабный музейный комплекс с интерактивными экпозициями, а в 2020 году открыли его для туристов.

По словам министра, в рамках амбициозного проекта раскопок в Восточной Анатолии в 2020 году в регионе провели полтысячи мероприятий относительно раскопок, в 2021 - 600. Финансирование проекта Tas Tepeler ("Земля камней") увеличилось до 58 миллионов турецких лир. В планах - довести количество раскопок в регионе до 20-30 и привлечь 120 миллионов лир инвестиций.

"Мир узнает о богатствах в этом регионе", — рассказал о цели проекта министр.

Как жили 12 тысяч лет назад: в чем уникальность открытий и местности

Как рассказал профессор археологии Мехмет Оздован, открытия на месте раскопок Гебеклитепе удивляют его уже несколько десятилетий, и каждый день меняют взгляд на то, что происходило на территории Восточной Анатолии 12 тысяч лет назад.

В Гебеклитепе ученые нашли уникальные артефакты - каменные постройки со Т-образными столбами, которые, вероятно, олицетворяли богов. Уникальность их в том, что их вытесывали каменными орудиями, украшали символическими рисунками и устанавливали в выкопанном котловане в кругу по принципу "матрешки" - в окружении меньших фигур.

Фото: Гебеклитепе - храмовый комплекс в 8 километрах к северо-востоку от города Шанлыурфа (wikipedia.org)

Уникальность также в том, что в этих руинах не обнаружили признаков жилья. Когда люди по какой-то причине покинули территорию, они засыпали эти "храмы" землей, что позволило камням сохраниться почти в неизменном виде.

"Есть свидетельства того, что это были храмы. Гебеклитепе - самый яркий пример того, как выглядели строения того времени. Они вкапывались в землю, в 99% случаев это были мужские изображения и скульптуры животных. По захоронениям уже видно, что были разные слои общества", — рассказал Мехмет Оздован.

Фото: Раскопки в Гебеклитепе (РБК-Украина)

Ценность находок в долине Тигра и Евфрата - свидетельства той цивилизационной "революции", когда началась эпоха производства - из-за засухи и голода собиратели и охотники научились выращивать пшеницу и занялись животноводством. Это дало толчок обмену знаниями и товарами с другими общинами.

Вокруг Гебеклитепе соберется обсуждение открытий того периода на международном конгрессе неолитического периода в Шанлыурфе в 2023 году.

"Поговорим о разных неолитических событиях в разных частях мира. Это позволит понять основу и фундамент сегодняшнего мира", — сообщил о планах ученый.

Фото: Местность возле нахождения исторических артефактов в Гебеклитепе (РБК-Украина)

Чем интересен регион Месопотамия

Все перечисленные локации с археологическими находками расположены в Месопотамии - древнем историческом регионе Турции неподалеку от границы с Сирией. Месопотамия привлекает путешественников, которым особенно интересно прикоснуться к истории и открыть для себя "другую", не курортную Турцию.

Именно этот регион на пересечении границ нескольких стран считается колыбелью цивилизации.

Фото: Находки - свидетельства эпохи неолита в Карахантепе (РБК-Украина)

"На уроках истории в школе мы изучали Месопотамию как регион Двуречья (или Междуречья), поскольку она располагалась между реками Тигром и Евфратом. Этим землям насчитывается более 12 тысяч лет", — писала в своей авторской колонке для РБК-Украина специалист по подбору туров Марина Казакова.

На карте современного мира Месопотамия расположена на границах четырех государств – Восточной Турции, Сирии, Ирака и Ирана.

Здесь расположены город Газиантеп, который считают гастрономической столицей страны. Также - Мардин и Диярбакыр - города Великого шелкового пути. Подробнее о том, что посмотреть в Месопотамии, предлагаем почитать в отдельной публикации.

Также ранее мы писали, какие масштабные находки обнаружили археологи в Египте.