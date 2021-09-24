Древнее пирамид и Стоунхенджа: в Турции открыли захватывающие локации для туристов

В Карахантепе обнаружили 12 важнейших локаций периода неолита

В Турции открыли один из 12 самых важных археологических локаций неолитического периода - Карахантепе в провинции Шанлыурфа. Эти руины только на 600 лет моложе Гебеклитепе. В 2022 году здесь планируют открыть центр для посещения туристов.

Сама локация Карахантепе входит в масштабный проект "Таш тепе" - Каменные холмы, или курганы, которые правительство Турции реализует в регионе древней Месопотамии в Восточной Анатолии.

В чем уникальность находок в Карахантепе

"Мы называем это каменными курганами. Они расположены на линии в 100 километров. Гебеклитепе и Карахантепе - это центральные точки этого маршрута. В настоящий момент идут раскопки 7 курганов. Их названия остались прежними, как их называли здесь исторически" - отметил во время встречи с журналистами министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Карахантепе - это одна из территорий в виде кругов, одна из самых важных неолических точек. Особенность места в том, что здесь было жилье людей 12 веков назад, и здесь обнаружили памятник в виде человека", — сказал министр во время открытия локации.

Фото: Карахантепе - одна из самых важных неолических точек на будущем маршруте (РБК-Украина)

Само место раскопок находится в 75 километрах от города Шанлыурфа на территории национального парка среди каменистых гор. Пока это пустынная местность, но в ближайшие годы ее включат в масштабный туристический маршрут по 7 локациям (раскопкам курганов) Месопотамии - региона, к которому относится локация.

Интересно, что первобытные люди, которые еще не знали металла, и свои 500-тонные колонны - скульптуры богов и посуду выдалбливали из камня. Чтобы дотянуть и вкопать эти колонны, использовалась сила 500 человек. Но эти люди обладали фантазией и хорошей памятью, что видно по повторяющимся узорам в новых курганах.

Каким будет туристический маршрут

Ожидается, что в первый год туристический маршрут принесет 1 млрд долларов доходов от туризма, а в последующие годы доходы возрастут до 5 млрд в год. Первоначальные инвестиции в проект по 12 курганам "Таш тепе" (Tas Tepeler) составили 120 миллионов турецких лир.

"Таш тепе" - самый крупный археологический проект в Турции, который включает раскопки 12 курганов, которым около 12 тысяч лет. К проекту привлечены 12 международных организаций и 12 турецких университетов и институтов.

Фото: Между курганами будет проходить маршрут, который составит более ста километров (РБК-Украина)

Туристический маршрут между курганами с расстоянием 100-150 километров может быть рассчитан на 6-7 дней посещения. По разным оценкам, он может привлечь 5-6 млн туристов в год. Всего в раскопанных круглых постройках обнаружено 250 Т-образных стелл (колонн). Еще 50 должны будут откопать.

Также предстоит откопать еще 16 точек в Гебеклитепе. В семи курганах ведутся раскопки, в остальных пять проводят предварительные геомагнитные исследования.

Все находки курганов находятся непосредственно на месте раскопок. Копии артефактов составляют экспозиции в музеи археологии в Шанлыурфе - крупнейшем в Турции, который открыли в 2015 году.

"Новый образ страны". Как начинались раскопки в Карахантепе

В рамках проекта "Культура Гебеклитепе и раскопки Карахантепе" два года назад Стамбульский университет начал исследования поверхности в районе, известном жителями региона как "Кечилитепе", сообщает турецкое издание Hurriyetdailynews.

Первые раскопки в регионе были начаты под руководством Некми Карула из Стамбульского университета с разрешения, полученного от Министерства культуры и туризма, Главного управления культурного наследия и музеев.

Фото: Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой (РБК-Украина)

Ученый заявил, что 12 точек, предположительно относящихся к тому же периоду, что и Гебеклитепе, уже были обнаружены в регионе, и одно из них находилось в Карахантепе.

Профессор отметил, что орудия, найденные в этом регионе, показывают, что там жила община охотников и собирателей.

"Раскопки в Карахантепе позволят найти ответы на многие вопросы", — сказал Некми Карул.

Однако он добавил, что раскопки, которые планировалось провести весной, из-за погодных условий и мер по борьбе с COVID были отложены.

"Мы надеемся, что это место станет новым образом нашей страны в будущем", — добавил профессор археологии.

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