Новий погляд на хід історії. Які унікальні артефакти можуть побачити туристи в Туреччині

У Туреччині оголосили про унікальні археологічні відкриття, які змінюють погляд на хід історії та стануть новою туристичною локацією світового значення. Знахідкам в Карахантепе - 12 тисяч років, і вони старші за єгипетські піраміди та Стоунхендж, повідомляло РБК-Україна напередодні.

Місця, де закладався "фундамент" суспільства

Масштабні відкриття археологи зробили в долині річок Тигр і Євфрат - в регіоні Східної Анатолії, на території колишньої Месопотамії поблизу міста Шанлиурфа.

"Завдяки географічним умовам тут заклався фундамент суспільства. Це велика спадщина Туреччини, яким необхідно поділитися з усім світом. Археологічні розкопки вийшли за рамки наукових досліджень. Наше завдання - краще зрозуміти всесвітню спадщину", - сказав міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой на міжнародному симпозіумі археологів у Шанлиурфі.

У цьому регіоні проводяться масштабні розкопки в 12 локаціях на об'єктах неолітичного періоду, за якими видно, як стародавні люди перейшли від збиральництва і полювання до виробництва продуктів ще за часів, коли не використовувався метал, а всі знаряддя і посуд виготовляли з каменів і кісток.

При цьому вже храми й скульптури з величезних каменів і майстерно висікали візерунки та малюнки.

Фото: З 2020 року туристи можуть побувати в музейному комплексі з інтерактивними експозиціями (РБК-Україна)

Сім з цих археологічних локацій вже відкриті. У найбільш значущій, яку у 2018 році внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Гебеклітепе поруч з Шанлиурфою, - побудували масштабний музейний комплекс з інтерактивними експозиціями, а у 2020 році відкрили його для туристів.

За словами міністра, в рамках амбітного проекту розкопок у Східній Анатолії у 2020 році в регіоні провели півтисячі заходів щодо розкопок, у 2021 - 600. Фінансування проекту Tas Tepeler ("Земля каменів") збільшилося до 58 мільйонів турецьких лір. У планах - довести кількість розкопок в регіоні до 20-30 і залучити 120 мільйонів лір інвестицій.

"Світ дізнається про багатства в цьому регіоні", - розповів про мету проекту міністр.

Як жили 12 тисяч років тому: в чому унікальність відкриттів та місцевості

Як розповів професор археології Мехмет Оздован, відкриття на місці розкопок Гебеклітепе дивують його вже кілька десятиліть, і щодня змінюють погляд на те, що відбувалося на території Східної Анатолії 12 тисяч років тому.

У Гебеклітепе вчені знайшли унікальні артефакти - кам'яні споруди з Т-подібними стовпами, які, ймовірно, уособлювали богів. Унікальність їх у тому, що їх витісували кам'яними знаряддями, прикрашали символічними малюнками й встановлювали у викопаному котловані в колі за принципом "матрьошки" - в оточенні менших фігур.

Фото: Гебеклітепе - храмовий комплекс за 8 кілометрів на північний схід від міста Шанлиурфа (wikipedia.org)

Унікальність також в тому, що в цих руїнах не виявили ознак житла. Коли люди з якоїсь причини покинули територію, вони засипали ці "храми" землею, що дозволило камінню зберегтися майже в незмінному вигляді.

"Є свідчення того, що це були храми. Гебеклітепе - найяскравіший приклад того, як виглядали будови того часу. Вони вкопувалися в землю, в 99% випадків це були чоловічі зображення і скульптури тварин. По похованнях вже видно, що були різні верстви суспільства", — розповів Мехмет Оздован.

Фото: Розкопки в Гебеклітепе (РБК-Україна)

Цінність знахідок в долині Тигра і Євфрата - свідчення тієї цивілізаційної "революції", коли почалася епоха виробництва - через посуху і голод збирачі та мисливці навчилися вирощувати пшеницю і зайнялися тваринництвом. Це дало поштовх обміну знаннями та товарами з іншими громадами.

Навколо Гебеклітепе збереться обговорення відкриттів того періоду на міжнародному конгресі неолітичного періоду в Шанлиурфі у 2023 році.

"Поговоримо про різні неолітичні події в різних частинах світу. Це дозволить зрозуміти основу і фундамент сьогоднішнього світу", - повідомив про плани вчений.

Фото: Місцевість біля знаходження історичних артефактів у Гебеклітепі (РБК-Україна)

Чим цікавий регіон Месопотамія

Всі перераховані локації з археологічними знахідками розташовані в Месопотамії - стародавньому історичному регіоні Туреччини неподалік від кордону з Сирією. Месопотамія приваблює мандрівників, яким особливо цікаво доторкнутися до історії й відкрити для себе "іншу", не курортну Туреччину.

Саме цей регіон на перетині кордонів декількох країн вважається колискою цивілізації.

Фото: Знахідки - свідчення епохи неоліту в Карахантепе (РБК-Україна)

"На уроках історії в школі ми вивчали Месопотамію як регіон Дворіччя (або Межиріччя), оскільки вона розташовувалася між річками Тигром і Євфратом. Цим землям налічується понад 12 тисяч років", - писала у своїй авторській колонці для РБК-Україна Спеціаліст з підбору турів Марина Казакова.

На карті сучасного світу Месопотамія розташована на кордонах чотирьох держав - східної Туреччини, Сирії, Іраку та Ірану.

Тут розташовані місто Газіантеп, який вважають гастрономічною столицею країни. Також - Мардін і Діярбакир - міста Великого Шовкового шляху. Детальніше про те, що подивитися в Месопотамії, пропонуємо почитати в окремій публікації.

Також раніше ми писали, які масштабні знахідки виявили археологи в Єгипті.