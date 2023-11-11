Новий поїзд до Варшави. Чому пасажири скаржаться на комфорт

На початку жовтня Укрзалізниця відкрила продаж квитків на новий поїзд із Рава-Руської у Львівській області до Варшави. Цей маршрут має розвантажити прикордонні пункти пропуску.

Зі станції Рава-Руська до Варшави курсуватиме поїзд польської компанії SKPL, писало РБК-Україна.

Згодом у пасажирів почало з'являтися все більше скарг на сервіси у потязі за цим маршрутом. Чому пасажири скаржаться на комфорт, РБК-Україна розповів експерт із залізничних перевезень Олег Васильєв.

Що не так з комфортом у потязі Рава-Руська–Варшава

15 жовтня 2023 року Укрзалізниця урочисто відкрила новий залізничний маршрут Рава-Руська – Варшава. Попри те, що пасажирів перевозить польський оператор українська залізниця має до цього проекту безпосереднє відношення.

УЗ фактично викупила у польського перевізника SKPL Csrgo всі місця у поїзді та продає квитки через власні ресурси. Коли маршрут тільки анонсували та оголосили про дату першого рейсу, було оприлюднено клас поїзда і якість пасажирського салону.

Тоді технічна сторона питання не викликала ніяких питань, адже зовні вагони поїзда виглядали доволі пристойно. Але після відкриття нового залізничного сполучення у мережі почали з’являтися скарги пасажирів на низький рівень комфорту у поїзді.

Відео: Поїзд Рава-Руська - Варшава - Чому пасажири скаржаться на комфорт? (youtube.com/Залізні Магістралі)

Так, Лариса Баранова у Фейсбуці зазначила, що є проблема з вентиляцією – вікна відкриваються не всі, кондиціювання відсутнє, підлокітники між кріслами не фіксуються. Інший пасажир, Ігор Шчупак, нарікає на незручні сидіння, неприємний запах з туалету і черги до вбиральні. У дописі пасажирки Ксенії Комарової також згадується проблема з туалетами.

Під час рейсу працював лише один санвузол. При цьому у поїзді їхало понад 200 осіб. Ці дописи розміщено у різні дати, тобто, люди які писали про дискомфорт їхали не в один і той же день. Це означає, що проблема з рівнем сервісу у поїзді є системною.

Нагадаю, що перевезення за маршрутом Рава-Руська – Варшава забезпечує польський оператор SKPL Csrgo власним дизель-поїздом. УЗ підписала з ним договір за підсумками тендеру. Тому українська сторона має опосередковане відношення до процесу перевезень польською територією.

Фото: На маршруті курсує потяг польської компанії SKPL (pl.wikipedia.org)

Проте в умовах тендеру УЗ вказала технічні вимоги до рухомого складу. Там серед іншого є такі опції: вакуумний туалет, вентиляція або кондиціонер.

Протяжність маршруту Рава-Руська – Варшава становить 366 км, а частина траси не має електрифікації. Тому для перевезень залучається рухомий склад на дизельній тязі. Коли проводився тендер на транспортну послугу, Укрзалізниця вказала, що виконавець повинен здійснювати перевезення дизельним рейковим автобусом місткістю не менше 210 місць для сидіння, відповідного рівня та класу сервісного обслуговування.

Серед вимог – система кондиціонування повітря або примусової вентиляції, вакуумний туалет. Формально виконавець дотримується умов тендеру, адже у дизель-поїзді є туалет і вентиляція (через вікна). Але два останніх пункти стали причиною скарг від пасажирів. У дописах людей говориться, що один туалет часто не працює. Тому до єдиної вбиральні вишиковується черга. А вентиляція забезпечується лише через кватирки на вікнах.

Польський перевізник, який надає Укрзалізниці транспортну послугу, має у своєму парку чотири дизель-поїзди типу SN84. Одна з таких машин працює на маршруті Рава-Руська – Варшава. Це дизель-поїзди виробництва 70-х років, які випускалися для німецької залізниці. Згодом рухомий склад було модернізовано.

Зокрема, оновлено сидіння у салоні, а центральна секція поїзда була обладнана двома вакуумними туалетами.

Фото: Дизель-поїзди типу SN84 виробництва 70-х років випускалися для німецької залізниці (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У поїзді є місця 1-класу, вони розміщені в окремих купе. Місця 2-класу у салоні відкритого типу. Для ручної поклажі є полиці над сидіннями. В середній секції поїзда відведено простір для перевезення велосипедів. Але під час рейсів Рава-Руська – Варшава тут розміщується імпровізований кафетерій.

По території Польщі такі дизель-поїзди курсують на місцевих маршрутах із багатьма зупинками. Тому пасажири користуються подібним транспортом для поїздок на короткі відстані. У випадку з маршрутом Рава-Руська – Варшава пасажирам незручно перебувати протягом 7 годин у кріслах де не регулюється кут нахилу спинки, немає механічної вентиляції, виникають технічні проблеми із туалетами.

До речі, квиток за повним маршрутом коштує понад 1 тисячу гривень. Така сама ціна для квитка за маршрутом Рава-Руська-Люблін, що у багатьох пасажирів викликає певні питання.

Альтернативним варіантом рухомого складу може бути потяг із вагонами локомотивної тяги з відповідним рівнем комфорту. Але в умовах тендеру прописані зовсім інші вимоги до рухомого складу. Тож невідомо, чи погодиться польський перевізник SKPL Cargo змінювати формат поїзда.

Рано чи пізно доведеться вирішувати питання із низьким комфортом в існуючому поїзді, адже пасажири й надалі будуть скаржитися на рівень сервісу.

УЗ вказала сервісні вимоги формально, замість того, щоб чітко визначити кількість туалетів та прописати наявність саме кондиціонера. Для рейсу тривалістю 7 годин і 200 пасажирів двох наявних туалетів недостатньо. Вони швидко заповнюються відходами, часом ламаються. Тому для користування залишається лише один санвузол.

Траса маршруту прокладена ділянками де частково немає електрифікації. Зокрема, на відрізку Рава-Руська-Рейовієц потяги можуть курсувати лише під тепловозною тягою. Залізничний оператор СКПЛ Карго з яким УЗ підписала контракт на транспортні послуги має у наявності дизель-поїзди.

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