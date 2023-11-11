Новый поезд в Варшаву. Почему пассажиры жалуются на комфорт

В начале октября Укрзализныця открыла продажу билетов на новый поезд из Рава-Русской во Львовской области в Варшаву. Этот маршрут должен разгрузить пограничные пункты пропуска.

Со станции Рава-Русская в Варшаву будет курсировать поезд польской компании SKPL, писало РБК-Украина.

Впоследствии у пассажиров стало появляться все больше жалоб на сервисы в поезде по этому маршруту. Почему пассажиры жалуются на комфорт, РБК-Україна рассказал эксперт по железнодорожным перевозкам Олег Васильев.

Что не так с комфортом в поезде Рава-Русская-Варшава

15 октября 2023 Укрзализныця торжественно открыла новый железнодорожный маршрут Рава-Русская – Варшава. Несмотря на то, что пассажиров перевозит польский оператор, украинская железная дорога имеет к этому проекту непосредственное отношение.

УЗ фактически выкупила у польского перевозчика SKPL Csrgo все места в поезде и продает билеты через собственные ресурсы. Когда маршрут только анонсировали и объявили о дате первого рейса, были обнародованы класс поезда и качество пассажирского салона.

Тогда техническая сторона вопроса не вызывала никаких вопросов, ведь снаружи вагоны поезда выглядели довольно прилично. Но после открытия нового ж/д сообщения в сети начали появляться жалобы пассажиров на низкий уровень комфорта в поезде.

Видео: Поезд Рава-Русская – Варшава – Почему пассажиры жалуются на комфорт? (youtube.com/Железные Магистрали)

Так, Лариса Баранова в Facebook отметила, что есть проблема с вентиляцией – окна открываются не все, кондиционирование отсутствует, подлокотники между креслами не фиксируются. Другой пассажир, Игорь Щупак, сетует на неудобные сиденья, неприятный запах из туалета и очереди в туалет. В посте пассажирки Ксении Комаровой также упоминается проблема с туалетами.

Во время рейса работал только один санузел. При этом в поезде ехало более 200 человек. Эти сообщения размещены в разные даты, то есть люди, которые писали о дискомфорте, ехали не в один и тот же день. Это означает, что проблема с уровнем сервиса в поезде является системной.

Напомню, что перевозки по маршруту Рава-Русская – Варшава обеспечивает польский оператор SKPL Csrgo собственным дизель-поездом. УЗ подписала с ним договор по итогам тендера. Поэтому украинская сторона имеет косвенное отношение к процессу перевозок польской территорией.

Фото: На маршруте курсирует поезд польской компании SKPL (pl.wikipedia.org)

Однако в условиях тендера УЗ указала технические требования к подвижному составу. Там среди прочего есть следующие опции: вакуумный туалет, вентиляция или кондиционер.

Протяженность маршрута Рава-Русская – Варшава составляет 366 км, а часть трассы не имеет электрификации. Поэтому для перевозок привлекается подвижной состав на дизельной тяге. Когда проводился тендер на транспортную услугу, Укрзализныця указала, что исполнитель должен осуществлять перевозку дизельным рельсовым автобусом вместимостью не менее 210 мест для сидения, соответствующего уровня и класса сервисного обслуживания.

Среди требований – система кондиционирования воздуха или принудительной вентиляции, вакуумный туалет. Формально исполнитель соблюдает условия тендера, ведь в дизель-поезде есть туалет и вентиляция (через окна). Но два последних пункта стали причиной жалоб от пассажиров. В сообщениях людей говорится, что один туалет часто не работает. Поэтому в единственную уборную выстраивается очередь. А вентиляция обеспечивается только через форточки на окнах.

Польский перевозчик, предоставляющий Укрзализныце транспортную услугу, имеет в своем парке четыре дизель-поезда типа SN84. Одна из таких машин работает на маршруте Рава-Русская – Варшава. Это дизель-поезда производства 70-х годов, которые выпускались для немецкой железной дороги. Впоследствии подвижной состав был модернизирован.

В частности, обновлены сидения в салоне, а центральная секция поезда была оборудована двумя вакуумными туалетами.

Фото: Дизель-поезда типа SN84 производства 70-х годов выпускались для немецкой железной дороги (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В поезде есть места 1-класса, они расположены в отдельных купе. Места 2-класса в салоне открытого типа. Для ручной клади есть полки над сиденьями. В средней секции поезда отведено пространство для перевозки велосипедов. Но во время рейсов Рава-Русская – Варшава здесь размещается импровизированный кафетерий.

По территории Польши такие дизель-поезда курсируют по местным маршрутам со многими остановками. Поэтому пассажиры пользуются подобным транспортом для поездок на короткие расстояния. В случае с маршрутом Рава-Русская – Варшава пассажирам неудобно находиться в течение 7 часов в креслах, где не регулируется угол наклона спинки, нет механической вентиляции, возникают технические проблемы с туалетами.

Кстати, билет по полному маршруту стоит более 1 тысячи гривен. Такая же цена для билета по маршруту Рава-Русская-Люблин, что у многих пассажиров вызывает определенные вопросы.

Альтернативным вариантом подвижного состава может быть тяга с вагонами локомотивной тяги с соответствующим уровнем комфорта. Но в условиях тендера прописаны совсем другие требования к подвижному составу. Неизвестно, согласится ли польский перевозчик SKPL Csrgo менять формат поезда.

Рано или поздно придется решать вопрос с низким комфортом в существующем поезде, ведь пассажиры и дальше будут жаловаться на уровень сервиса.

УЗ указала сервисные требования формально, вместо того чтобы четко определить количество туалетов и прописать наличие именно кондиционера. Для рейса продолжительностью 7 часов и 200 пассажиров двух имеющихся туалетов недостаточно. Они быстро заполняются отходами, иногда ломаются. Поэтому для использования остается только один санузел.

Трасса маршрута проложена участками, где частично нет электрификации. В частности, на отрезке Рава-Русская-Реовиец поезда могут курсировать только под тепловозной тягой. Железнодорожный оператор SKPL Cargo, с которым УЗ подписала контракт на транспортные услуги, имеет в наличии дизель-поезда.

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