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Новий потяг із Чехії до України почне курсувати наступного тижня: деталі

Фото: Потяг RegioJet (happyrail.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Новий потяг з Чехії до України почне курсувати з 27 березня. Компанія RegioJet продовжує сполучення Прага – Кошице до Чопа на Закарпатті.

На маршруті додадуть три вагони, два з яких – спальні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Прямий потяг із Праги до Чопа буде другою лінією RegioJet зі столиці Чехії до України. Перша передбачає подорож до Києва із пересадкою на поїзди "Укразалізниці" у польському Перемишлі.

Перший потяг Прага – Чоп вирушить з чеської столиці 27 березня, а перший рейс зі станції на Закарпатті відбудеться 28 березня. Розклад руху буде такий:

  • відправлення з Праги 21:38 (Кошице 6:38) – прибуття до Чопа о 10:35 за київським часом;
  • відправлення з Чопа о 17:35 (Кошице о 20:14) – прибуття до Праги о 5:57.

Вартість квитків починається від 459 чеських крон (8,24 євро) за сидяче місце, місце у спальному вагоні коштуватиме від 740 крон (29,41 євро). Квитки можна забронювати за 30 днів.

На сайті компанії зазначається, що пасажирам будуть доступні окремі купе для жінок та дітей до 10 років. Також передбачений безплатний сервіс – Wi-Fi, вода, вечірня закуска та сніданок.

Нагадаємо, ми писали, що квитки на потяги з України до Австрії та Угорщини тепер доступні онлайн. "Укрзалізниця" запускає такий продаж з 18 березня.

Також ми повідомляли, що почав діяти новий міжнародний залізничний маршрут до Відня із Чопа. Угорщиною поїзд прямує складом зі зручних сидячих вагонів із Wi-Fi.

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