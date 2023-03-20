Нові вимоги. Росіянам відмовляють в оплаті картками інших країн

У росіян у ЄС почалися проблеми із оплатою банківськими картками, оформленими в інших країнах. Деякі компанії в Німеччині та Італії тепер вимагають підтвердження, що картки видані резидентам, а не "картковим туристам".

Такі вимоги поки що застосовують у фірмах з прокату автомобілів у Європі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що проблеми з оплатою картками іноземних банків почалися у російських туристів, які хотіли орендувати автомобіль. Один із них зіткнувся з вимогою мати не лише чинну банківську картку, а й підтвердження на право легально перебувати в країні, банк якої видав цю картку. Росіянин хотів взяти машину напрокат в аеропорту Мілана з карткою Visa, оформленою у Казахстані.

"У компанії Budget, у якої я забронював машину, тепер у правилах записано, що крім картки потрібно показати документ про право на резидентство в країні, яка видала картку. Менеджер сказав, що зараз через це проблеми з усіма російськими клієнтами", – розповів він.

Також за інформацією менеджера, такі вимоги запроваджуватимуться у багатьох торгових та сервісних організаціях ЄС.

Інший росіянин в аеропорту Дортмунда не зміг орендувати автомобіль із карткою вірменського банку у Budget. Ще одна туристка з Росії поділилася, що при оренді автомобіля в Римі у компанії Firefly зіткнулася з вимогою підтвердити резидентство в країні, де була отримана картка. Вона мала картку Visa від білоруського банку. Їй менеджери також повідомили, що це нові вимоги ЄС.

Після вторгнення в Україну в Росії припинили роботу міжнародні банківські системи Visa та Mastercard. Щоб мати змогу розплачуватись за кордоном, росіяни обзавелися картами банків сусідніх "дружніх" країн. З новою вимогою довести резидентство в тій країні "картковим" туристам буде непросто користуватиметься цими картками в ЄС.

Нагадаємо, ми писали, яка країна ЄС продовжує видавати "золоті візи" росіянам

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