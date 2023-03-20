Новые требования. Россиянам отказывают в оплате картами других стран

У россиян в ЕС начались проблемы с оплатой банковскими картами, оформленными в других странах. Некоторые компании в Германии и Италии теперь требуют подтверджения, что карты были выданы резидентам, а не "карточным туристам".

Такие требования пока применяют в фирмах по прокату автомобилей в Европе, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что проблемы с оплатой картами иностранных банков начались у российских туристов, которые хотели арендовать автомобиль. Один из них столкнулся с требованием иметь не только действующую банковскую карту, но и подтверждение на право легально находиться в стране, банк которой выдал эту карту. Россиянин хотел взять машину напрокат в аэропорту Милана с картой Visa, оформленной в Казахстане.

"В компании Budget, у которой я забронировал машину, теперь в правилах записано, что кроме карты нужно показать документ о праве на резидентство в стране, выдавшей карту. Менеджер сказал, что сейчас из-за этого проблемы со всеми российскими клиентами", – рассказал он.

Также по информации менеджера, такие требования будут вводиться во многих торговых и сервисных организациях ЕС.

Другой россиянин в аэропорту Дортмундане смог арендовать автомобиль с картой армянского банка у Budget. Еще одна туристка из России поделилась, что при аренде автомобиля в Риме у компании Firefly столкнулась с требованием подтвердить резидентство в стране, где была получена карта. У нее была карта Visa от белорусского банка. Ей менеджеры также сообщили, что это новые требования ЕС.

После вторжения в Украину в России прекратили работу международные банковские системы Visa и Mastercard. Чтобы иметь возможность расплачиваться за рубежом, россияне обзавелись картами банков соседних "дружественных" стран. С новым требованием доказать резидентство в той стране "карточным" туристам будет непросто пользоваться этими картами в ЕС.

Напомним, мы писали, какая страна ЕС продолжает выдавать "золотые визы" россиянам.

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