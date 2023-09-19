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Нові правила. Які доходи треба вказувати біженцям для отримання виплат у Чехії: пояснення

Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Правила надання допомоги українським біженцям у Чехії із 1 липня зазнали змін. Тепер українці з тимчасовим захистом повинні вказувати свої доходи, коли подають заявку на фінансову допомогу.

Які кошти будуть враховувати при нарахуванні виплат, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

При подачі онлайн-заявки на призначення фінансової допомоги треба прикріпити виписку з банківського рахунку за попередній календарний місяць. Які кошти слід показувати та які можуть бути наслідки приховування доходів, виданню пояснили у Центрі зайнятості.

Виписка з рахунку потрібна, щоб підтвердити доходи, зазначили в установі. Надати можна і повноцінну довідку, і скриншот, на якому видно повністю пронумеровані сторінки. Виписку можна отримати через інтернет-банкінг або мобільний застосунок банку.

Як зазначили у Центрі зайнятості, при заявці на фінансову допомогу біженці повинні вказувати абсолютно всі прибутки з усіх наявних банківських рахунків. Це стосується рахунків у чеських банках та в банках за кордоном. Враховуються:

  • перекази;
  • нерегулярні грошові надходження;
  • стипендії;
  • пенсії;
  • допомога рідних;
  • інші доходи (наприклад, аліменти).

Водночас при розрахунку фінансової допомоги не беруться до уваги грошова допомога від чеської держави (за попередній місяць) та виплати від UNICEF.

У Центрі зайнятості попередили: якщо виявлять порушення, то людина може потрапити до "чорного списку" клієнтів та втратити право на фінансову допомогу.

Із 1 липня розмір фінансової допомоги українським біженцям вираховується за формулою: розмір виплати, яку просить заявник, плюс витрати на житло, мінус дохід заявника.

Нагадаємо, ми писали, як можна поновити тимчасовий захист у Чехії після виїзду з країни.

Також ми розповідали, що обов'язково треба зробити біженцям в Чехії у вересні.

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