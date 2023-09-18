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Як можна поновити тимчасовий захист у Чехії після виїзду з країни: правила

Понеділок 18 вересня 2023 17:44
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Як можна поновити тимчасовий захист у Чехії після виїзду з країни: правила Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Із початку війни майже пів мільйона українців отримали тимчасовий захист у Чехії. Близько третини з них виїхали з країни. Чимало людей цікавляться, чи можуть вони повернутися та продовжити статус.

Які правила з поновлення тимчасового захисту діють у Чехії, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Українці, які повернулися в Україну та не продовжили термін візи тимчасового захисту у Чехії, не реєструвалися на продовження статусу, звертаються до видання із запитаннями, чи зможуть вони повернутися до цієї країни.

Інформація про те, у яких випадках можна вперше чи повторно отримати тимчасовий захист у Чехії, розміщена на порталі для іноземців.

Зазначається, що у ситуації, коли людина після набуття тимчасового захисту в Чехії отримала в іншій країні довгострокову візу (понад 90 днів) або посвідку на перебування, її тимчасовий захист анулюють. Звернутися повторно за прихистком у Чехії можна за умови, що інша країна анулює свій дозвіл чи візу. Треба буде надати підтвердження цієї ануляції.

Водночас це не стосується випадків, коли людина отримала в іншій країні тимчасовий захист.

Якщо людина вчасно не зареєструвалася на продовження тимчасового захисту (це треба було зробити онлайн до 31 березня 2023 року), то втратила статус. Разом із ним – допомогу з житлом, вільний доступ до ринку праці та до медичного страхування.

Заявку на тимчасовий захист можна подати повторно. Для цього слід звернутися особисто до одного з Крайових центрів допомоги для України (KACPU). Заява розглядатиметься на тих самих умовах, що і першого разу.

Але повторне надання захисту не означає, що біженці отримають виплати чи пільги, які діяли 150 днів, повторно.

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії оцінили суму податків українських біженців цього року.

Також ми писали, що обов'язково треба зробити біженцям в Чехії у вересні.

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