Нові рейси і тренування. Як виживає українська авіація під час війни

Українське небо закрите вже 8 місяців для літаків цивільної авіації. Через це українські авіаперевізники змушені були шукати варіанти подальшого існування та роботи.

Як адаптувалися компанії до нових умов та у якій ситуації опинилися пілоти, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на BBC.

Яких втрат зазнав флот авіакомпаній та які перевізники продовжили літати

Через російське вторгнення більшість авіакомпаній втратили свої літаки, а тисячі співробітників залишилися без роботи.

До війни в Україні працювали 16 українських авіакомпаній. Найбільші чотири - МАУ, SkyUp, Azur Air Україна і "Windrose" - виконували 93% перевезень. Продовжити літати змогли лише дві з них – МАУ та SkyUp.

Частину флоту компанії втратили ще перед початком вторгнення – лізингодавці почали відкликати свої борти з України. Частину літаків повернули за кордон компанії SkyUp, МАУ та Azur Air Україна. А лоукост Bees Airline, який почав роботу навесні 2021 року, втратив усі свої літаки.

Втім, частину бортів не встигли вивезти з України – літаки "застрягли" в українських аеропортах. Простоює частина флоту МАУ й Azur Air Україна та весь флот - "Windrose".

Фото: Авіакомпанія Bees Airline втратила усі літаки (РБК-Україна/Віталій Носач)

Як знаходять вихід із ситуації українські пілоти

Один із пілотів, які втратили можливість літати, поділився своїм баченням наслідків. Валентин раніше працював пілотом літака Embraer 190. Він намагається підтримувати себе в формі, якщо не практикою, то теорією.

Фахівець зазначає: без постійних польотів або хоча б тренувань навички втрачаються.

У жовтні уряд дозволив працівникам авіагалузі виїжджати за кордон, завдяки чому Валентин зміг погодитися на роботу в закордонній компанії і готується до виїзду.

"Коли закінчиться війна, ми зіткнемося з тим, що багато пілотів втратять кваліфікацію. Тому дуже важливо, що пілотам дозволили виїжджати, тренуватись, працювати і платити податки в Україні", - зазначає він.

Командир Boeing 737 авіакомпанії МАУ та голова Всеукраїнської професійної спілки пілотів Владислав Петренко також опинився без можливості літати.

"Я зараз без польотів і без коштів, живу на заощадження, а раніше літав по 90 годин на місяць", - каже він.

За його словами, в авіації спеціалісти не можуть "простоювати", а мають постійно працювати та підтверджувати свою кваліфікацію. Це стосується як пілотів, так технічного персоналу, який обслуговує літаки, і диспетчерів.

Фото: Пілоти повинні підтримувати кваліфікацію (facebook.com/flyuia.ua)

Якщо пілот не літає, він повинен підтримувати кваліфікацію хоча б на тренажерах, але всі вони за кордоном. Тренування - дорогі, тож профспілці доводиться домовлятися про суттєві знижки чи безкоштовні тренування для пілотів.

За підрахунками Владислава Петренка, лише 200 українських пілотів із тисячі мають можливість літати, бо знайшли роботу за кордоном. Найбільш затребувані зараз пілоти Aerobus 320 – вони працевлаштовані на 98%.

Дві авіакомпанії продовжили літати у Європі

Авіакомпанії, які встигли евакуювати свої літаки до початку війни, знайшли можливість продовжувати літати – вони почали здійснювати чартерні перевезення для туроператорів та гуманітарні рейси на умовах "мокрого лізингу". Це коли літаки наймають разом із екіпажом.

Авіакомпанія SkyUp встигла вивезти весь свій флот, крім одного літака, за кордон до початку вторгнення. Це дало змогу літати у Європі і не скорочувати свій штат із 1200 співробітників.

За шість місяців війни компанія виконала понад 4 тисячі рейсів, перевезла понад 619 тисяч пасажирів за 227 напрямками. У перевізника навіть з'явився новий борт Boeing 737-800, разом із яким має 12 доступних бортів.

По ветлізингових контрактах SkyUp співпрацювала з 9 авіакомпаніями. Зокрема, з Wizz Air, TailWind, Smart Wings. У планах – розширювати географію польотів на Африку та Південну Америку.

Фото: Частина літаків МАУ "застягла" в українських аеропортах (РБК-Україна/Віталій Носач)

Також знайшли можливість літати і МАУ. Ця авіакомпанія була найбільшим перевізником України. Але з понад 20 бортів зараз можуть літати 4. Частину відкликали лізингодавці напередодні війни, інші залишаються в українських аеропортах. На 1 вересня штат авіакомпанії скоротився на 300 осіб порівняно з 2021 роком.

До вересня МАУ також виконувала чартерні рейси та перевозила спортивні команди у Європі. Наприклад, чартерні перевезення для польського туроператора ITAKA.

Також до початку жовтня компанія практично припинила виконувати рейси, а її робота виявилася заблокованою у зв'язку із спробами змінити керівництво та судовими розглядами.

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