Не зволікайте із заявкою. Як повернути кошти за скасовані рейси з України

З початку війни 24 лютого в Україні припинили польоти українських та міжнародних авіакомпаній. Десятки тисяч пасажирів залишилися із квитками на скасовані рейси.

Як можна повернути гроші за ці авіаквитки, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на профільне видання avianews.com.

Чи можна повернути гроші за рейси українських авіакомпаній

Зазначається, що українські авіакомпанії не здійснюють повернення грошей, бо війна є форс-мажором. Втім, кошти "заморозили", а пасажирам обіцяють, що їх можна буде використати для здійснення інших рейсів у майбутньому.

Між тим, немає гарантій, що авіакомпанії продовжать літати після перемоги України. Під час війни виконують рейси тільки МАУ та SkyUp, які здійснюють перевезення пасажирів за кордоном у співпраці з іноземними авіакомпаніями та туроператорами.

Фото: Літаки українських авіакомпаній (РБК-УКраїна/Віталій Носач)

Як отримати кошти за скасовані рейси іноземних авіакомпаній

У іноземних авіакомпаній є достатні фінансові резерви, щоб повертати кошти українським пасажирам. Експерти видання радять діяти так, якщо є невикористані квитки на рейси з України в Lufthansa, Turkish Airlines, Air France, KLM, LOT чи іншої іноземної авіакомпанії:

дізнатися, чи вже офіційно скасований ваш рейс;

якщо рейс скасований, можна подати заявку на повернення коштів.

"Вам можуть запропонувати перенести виліт на іншу дату. Не варто погоджуватись на це, оскільки досі не відомі точні терміни відновлення авіасполучення з України", - радять українським пасажирам.

Якщо іноземна авіакомпанія продавала квитки в гривневому еквіваленті, то повернення коштів буде також у цій валюті. Але через зростання курсу долара сума в валютному еквіваленті буде меншою, тому краще отримати ці кошти якомога раніше.

Нагадаємо, ми писали, що авіакомпанія МАУ зупинила рейси своїх літаків у Європі.