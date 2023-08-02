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Не лише виплати. Яку допомогу українці можуть отримати від Jobcenter у Німеччині

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Середа 02 серпня 2023 12:56
Не лише виплати. Яку допомогу українці можуть отримати від Jobcenter у Німеччині Фото: Jobcenter у Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Основна установа, яка допомогає українським біженцям у Німеччині – Джобцентр (Jobcenter). Це центр зайнятості, який опікується людьми працездатного віку.

Яку допомогу українці можуть отримати від Jobcenter, крім соціальних виплат, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Яку допомогу можна отримати від Jobcenter

Українські біженці у Німеччині для отримання допомоги від держави мають стати на облік у Джобцентрі. Тоді нарівні із німцями можна буде отримувати:

  • допомогу в пошуку роботи;
  • допомогу у вивченні мови;
  • виплати на проживання для всіх членів сім’ї.

Фінансова допомога нараховується, поки біженці не влаштовуються на роботу.

Додаткові кошти від Jobcenter можуть отримати українці, які мають особливі життєві обставини. Наприклад:

  • вагітні (з 13 тижня вагітності);
  • одинокі батьки, які самостійно виховують неповнолітню дитину – надбавка 16-20%;
  • люди, які потребують спеціальної дієти за медичними показаннями;
  • люди з інвалідністю;

Після оформлення у Jobcenter куратор допомагає біженцю оформити виплати, влаштуватися на безкоштовні інтеграційні курси для вивчення німецької мови та знайомства з країною, підтвердити диплом та знайти роботу.

Крім того, українські біженці мають можливість підвищити кваліфікацію або здобути нову професію.

Не лише виплати. Яку допомогу українці можуть отримати від Jobcenter у НімеччиніФото: Українські біженці в установі у Німеччині (gettyimages.com)

Які виплати надає українцям Jobcenter

Українські біженці в Німеччині отримують таку грошову допомогу від Джобцентру:

  • базові виплати з безробіття Bürgergeld на купівлю продуктів, одягу, оплату електроенергії. Ці кошти можна отримати, навіть маючи роботу з невисокою зарплатою;
  • виплати по догляду за дітьми та вагітним − розмір допомоги розраховується індивідуально;
  • оплату житла та опалення. Джобцентр погоджує договори на оренду квартири та надає допомогу на первинне меблювання квартири;
  • також передбачена оплата державної медичної страховки.

Гроші надходять на рахунок у німецькому банку щомісяця. Контроль за витратами не ведеться.

Не лише виплати. Яку допомогу українці можуть отримати від Jobcenter у НімеччиніФото: Джобцентр надає виплати на всю сім'ю (gettyimages.com)

Які обов'язки накладає на українців реєстрація у Джобцентрі

Українські біженці зобов’язані:

  • з’явитися на зустрічі до установи у робочі дні;
  • пояснювати свою відмову від запропонованої роботи;
  • попереджати про запланований переїзд;
  • взяти дозвіл на виїзд із країни, якщо мають лише тимчасову карту Fiktionsbescheinigung;
  • повідомляти про всі зміни, які відбуваються в житті сім'ї, яка отримує допомогу;
  • повідомляти про плани виїхати з країни у відпустку на 21 день чи на довший термін – за погодженням зі своїм спеціалістом у Jobcenter.

Нагадаємо, ми писали, як українським біженцям у Німеччині змінити землю проживання.

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