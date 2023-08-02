Не лише виплати. Яку допомогу українці можуть отримати від Jobcenter у Німеччині
Основна установа, яка допомогає українським біженцям у Німеччині – Джобцентр (Jobcenter). Це центр зайнятості, який опікується людьми працездатного віку.
Яку допомогу українці можуть отримати від Jobcenter, крім соціальних виплат, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.
Яку допомогу можна отримати від Jobcenter
Українські біженці у Німеччині для отримання допомоги від держави мають стати на облік у Джобцентрі. Тоді нарівні із німцями можна буде отримувати:
- допомогу в пошуку роботи;
- допомогу у вивченні мови;
- виплати на проживання для всіх членів сім’ї.
Фінансова допомога нараховується, поки біженці не влаштовуються на роботу.
Додаткові кошти від Jobcenter можуть отримати українці, які мають особливі життєві обставини. Наприклад:
- вагітні (з 13 тижня вагітності);
- одинокі батьки, які самостійно виховують неповнолітню дитину – надбавка 16-20%;
- люди, які потребують спеціальної дієти за медичними показаннями;
- люди з інвалідністю;
Після оформлення у Jobcenter куратор допомагає біженцю оформити виплати, влаштуватися на безкоштовні інтеграційні курси для вивчення німецької мови та знайомства з країною, підтвердити диплом та знайти роботу.
Крім того, українські біженці мають можливість підвищити кваліфікацію або здобути нову професію.
Фото: Українські біженці в установі у Німеччині (gettyimages.com)
Які виплати надає українцям Jobcenter
Українські біженці в Німеччині отримують таку грошову допомогу від Джобцентру:
- базові виплати з безробіття Bürgergeld на купівлю продуктів, одягу, оплату електроенергії. Ці кошти можна отримати, навіть маючи роботу з невисокою зарплатою;
- виплати по догляду за дітьми та вагітним − розмір допомоги розраховується індивідуально;
- оплату житла та опалення. Джобцентр погоджує договори на оренду квартири та надає допомогу на первинне меблювання квартири;
- також передбачена оплата державної медичної страховки.
Гроші надходять на рахунок у німецькому банку щомісяця. Контроль за витратами не ведеться.
Фото: Джобцентр надає виплати на всю сім'ю (gettyimages.com)
Які обов'язки накладає на українців реєстрація у Джобцентрі
Українські біженці зобов’язані:
- з’явитися на зустрічі до установи у робочі дні;
- пояснювати свою відмову від запропонованої роботи;
- попереджати про запланований переїзд;
- взяти дозвіл на виїзд із країни, якщо мають лише тимчасову карту Fiktionsbescheinigung;
- повідомляти про всі зміни, які відбуваються в житті сім'ї, яка отримує допомогу;
- повідомляти про плани виїхати з країни у відпустку на 21 день чи на довший термін – за погодженням зі своїм спеціалістом у Jobcenter.
Нагадаємо, ми писали, як українським біженцям у Німеччині змінити землю проживання.
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