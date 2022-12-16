Нові правила. В Польщі ухвалили зміни для українців в наступному році

У польському Сеймі проголосували за зміни до закону про допомогу українським біженцям. Йдеться про платне проживання в центрах для біженців та скасування статусу.

Що зміниться для українців, які отримали тимчасовий захист в цій країні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl.

За проживання у таборі чи гуртожитку треба буде платити

За новою редакцією документа, умови проживання в місцях колективного розміщення від органів місцевого самоврядування та державних установ зміняться.

Із березня 2023 року проживання в колективних закладах – таборах, залах, пансіонатах, гуртожитках, базах відпочинку – буде безплатним тільки 120 днів з дати першого прибуття до Польщі.

Після цієї дати українські біженці повинні будуть частково оплачувати своє проживання у таких закладах. Суми відшкодування будуть розраховувати так:

із березня 2023 року – 50% витрат на проживання (але не більше 40 злотих на день – до 330 гривень);

із травня 2023 року – 75% витрат на проживання (але не більше 60 злотих на день – до 500 грн).

Фото: Проживання у колективному центрі в Польщі (notesfrompoland.com)

Безплатно зможуть і надалі проживати вразливі категорії біженців:

люди з інвалідністю, та особи, які здійснюють догляд за ними;

діти;

особи пенсійного віку;

вагітні;

ті, які виховують дитину віком до 12 місяців;

ті, хто здійснює догляд за трьома дітьми і бльше;

особи, які перебувають у складній життєвій ситуації.

Які зміни будуть пов'язані із перетином кордону

В 2023 році зміняться правила реєстрації громадян України у Польщі - після прибуття біженці матимуть 30 днів, щоб подати заяву на номер PESEL, який підтверджує надання тимчасового захисту. Зараз на "роздуми" дається 90 днів.

Також поправка посилить контроль у системі виплат. Якщо українець зі статусом тимчасового захисту залишить Польщу на більше ніж 30 днів за одну поїздку, то втратить статус і право на пільги. Щоб відновити тимчасовий захист, біженець має прибути через військові дії.

Фото: Перевірка документів на польському кордоні (twitter.com/straz_graniczna)

Документом на проживання для українських біженців визнають електронний документ, доступний у додатку Diia.pl (еквівалент mObywatel для українських біженців). Цей документ разом із проїзним документом (паспортом) дасть право громадянину України багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи.

Із 1 квітня 2023 року українські біженці, які влаштувалися на роботу або ведуть бізнес, зможуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання.

"Це спосіб задовольнити очікування біженців, які хочуть довше планувати своє життя в Польщі", – пояснив заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер.

Поправка також передбачає продовження до 24 серпня 2023 року законності перебування громадян України, які легально проживали в Польщі до війни.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі готують зміни для працівників.