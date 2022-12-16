Зарплати від 770 євро і перерви. У Польщі готують зміни для працівників

У Польщі запровадять зміни в трудове законодавство, які стосуватимуться відносин між роботодавцями та працівниками, а також оплати праці.

Що зміниться для тих, хто працює в Польщі офіційно, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.

Мінімальну зарплату збільшать у наступному році

У 2023 році працівники в Польщі зможуть заробляти більше. Наприклад, із 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата становитиме 3490 злотих, а мінімальна погодинна ставка – 22,80 злотих. З 1 липня 2023 року мінімальна зарплата плата зросте до 3600 злотих (30 тисяч гривень або 770 євро), а погодинна ставка – 23,50 злотих (5 євро).

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати означає вищу оплату простою, більший розмір надбавки за роботу в нічний час або підвищену вихідну допомогу у зв'язку зі скороченням.

Фото: Робота на складі (freepic.com)

Про перевірки на тверезість попереджатимуть за два тижні

Працівників у 2023 році можуть перевіряти на тверезість - роботодавці зможуть ініціювати такі профілактичні перевірки.

Для цього є дві умови:

лише у випадках необхідності захисту життя та здоров'я працівників або власності;

працівнику повідомлять про перевірку за 2 тижні.

Співробітників будуть просити "подмухати в трубочку" звичайних тест-систем. Для цього проведуть інструктаж та будуть дотримуватися правил обробки персональних даних.





Фото: У Польщі запровадять перевірки на тверезість (freepic.com)

Додаткові перерви оплачуватимуть за тарифом зарплати

Працівник у Польщі, у якого робочий день триває понад 6 годин, має право на перерву не менше 15 хвилин. Така норма залишиться і у новому році.

Однак якщо працівник працюватиме 9 годин, то матиме право на ще одну перерву мінімум 15 хвилин. Та на одну перерву більше зможуть піти працівники, у яких робоча зміна 16 годин. Цей час роботодавець має включити до оплачуваного робочого часу працівника.



Роботодавець може встановлювати одну неоплачувану перерву в роботі тривалістю до 60 хвилин – для того, щоб працівники могли поїсти чи вирішити особисті справи. Такі перерви обов'язково прописуються у колективному договорі або тому виді трудової угоди, яка укладається з працівником.

За новими нормами, працівника мають поінформувати про його трудові права протягом першого тижня від часу допущення до роботи.

До слова, зміни до Трудового кодексу, які ухвалив Сейм, має затвердити Сенат Польщі. Документ можуть повернути на доопрацювання. Узгоджений варіант має підписати президент. Від цього залежатиме, коли зміни наберуть чинності у 2023 році.

Нагадаємо, ми писали, що українці в Польщі надають житло новим біженцям за 40 злотих на день.