Нові правила. Біженців у Польщі зобов'яжуть реєструватися і платити за себе

У польському уряді готують суттєві зміни до закону про допомогу українцям, які тікають від війни.

Біженців зобов'яжуть реєструвати номер PESEL, а також платити за своє перебування навіть у колективних притулках, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Які зміни планують запровадити у 2023 році

Центр законодавства при польському уряді опублікував проект змін до закону про допомогу громадянам України. Цей закон набув чинності 12 березня у зв'язку із нападом Росії на Україну 24 лютого. Він регулює статус українців у Польщі з початку війни, законність їхнього перебування, право на навчання та роботу, доступ до медичної допомоги.

Згідно із запропонованих змінами, у 2023 році українські біженці оплачуватимуть своє перебування у центрах колективного розміщення в Польщі. Також – обов'язково реєструвати номер PESEL (ідентифікаційний номер).

Фото: Реєстрація номера PESEL у Польщі (gettyimages.com)

У проекті змін також пропонується визнати як дозвіл на проживання електронний документ, доступний у додатку Diia.pl. З ним українці матимуть право багаторазово перетинати кордон без оформлення візи.

Як українці платитимуть за проживання у колективних центрах

Майже 80% працездатних біженців знайшли роботу в Польщі, що означає їх фінансову незалежність. Втім, значна кількість людей продовжують проживати у колективних центрах розміщення.

Проект змін до закону передбачає, що українці покриватимуть частину витрат за своє проживання за умови перебування в країні понад 120 днів:

з 1 лютого 2023 року - 50% вартості допомоги, але не більше 40 злотих на одну особу на день.

допомоги, але не більше 40 злотих на одну особу на день. з 1 травня 2023 року (ті, хто перебуває у Польщі 180 днів) - 75% витрат, але не більше 60 злотих з особи на день.

Фото: Місця колективного розміщення українців у Польщі (notesfrompoland.com)

Виняток зроблять для людей, які не мають змоги працювати та заробляти на життя достатні кошти:

осіб з інвалідністю;

дітей;

осіб пенсійного віку;

вагітних;

осіб, які виховують дитину до 12 місяців;

опікунів не менше трьох дітей;

осіб, які перебувають у складному становищі, що не дозволяє їм покривати витрати (ситуацію оцінить воєвода або особа, яка надає допомогу).

Також зміни до закону мають удосконалити контроль у системі виплат допомоги біженцям. Зокрема, ZUS, який нараховує соціальні виплати, зможе отримувати дати кожного в’їзду і виїзду біженця з Польщі з реєстру прикордонної служби.

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