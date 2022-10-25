Новые правила. Беженцев в Польше обяжут регистрироваться и платить за себя

В польском правительстве готовят существенные изменения к закону о помощи украинцам, бегущим от войны.
Беженцев обязут регистрировать номер PESEL, а также платить за свое пребывание даже в коллективных приютах, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.
Центр законодательства при польском правительстве опубликовал проект изменений в закон о помощи гражданам Украины. Этот закон вступил в силу 12 марта в связи с нападением России на Украину 24 февраля. Он регулирует статус украинцев в Польше с начала войны, законность их пребывания, право на обучение и работу, доступ к медицинской помощи.
Согласно предложенным изменениям, в 2023 году украинские беженцы будут оплачивать свое пребывание в центрах коллективного размещения в Польше. Также- обязательно регистрировать номер PESEL (идентификационный номер).
В проекте изменений также предлагается признать в качестве вида на жительство электронный документ, доступный в приложении Diia.pl. С ним украинцы будут вправе многократно пересекать границу без оформления визы.
Около 80% трудоспособных беженцев нашли работу в Польше, что означает их финансовую независимость. Впрочем, значительное количество людей продолжает проживать в коллективных центрах размещения.
Проект изменений в закон предусматривает, что украинцы будут покрывать часть расходов на свое проживание при условии пребывания в стране более 120 дней:
Фото: Места коллективного размещения украинцев в Польше (notesfrompoland.com)
Исключение сделают для людей, которые не могут работать и зарабатывать на жизнь достаточные средства:
Также изменения в закон должны усовершенствовать контроль в системе выплат помощи беженцам. В частности, ZUS, начисляющий социальные выплаты, сможет получать даты каждого въезда и выезда беженца из Польши из реестра пограничной службы.
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