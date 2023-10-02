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Нові обмеження. Міжнародні рейси в РФ під загрозою через санкції: деталі

Фото: Літак Boeing "Аерофлоту" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Російским авіакомпаніям рекомендовано не літати за кордон літаками, які належать "Державній транспортній лізинговій компанії", яка проходить процедуру банкротства. Їх можуть арештувати за кордоном.

Йдеться про 50 літаків Airbus и Boeing, які експлуатують п'ять російських авіаперевізників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Росавіація рекомендувала авіакомпаніям не використовувати для міжнародних рейсів літаки "Державної транспортної лізингової компанії" (ДТЛК). Дочірні компанії ДТЛК проходять процедуру банкротства за кордоном.

"Рішення прийняте через ризик арешту літаків іноземних дочірніх компаній ДТЛК, які проходять процедуру банкротства. Винятки зроблені для рейсів до Туреччини та Білорусі. Рекомендація діє до "особливого рішення", – повідомили джерела в авіаційних колах.

Ризики арешту бортів можуть зачепити авіакомпанії "Аерофлот", S7, "Росія", "Ямал", Аврора".

Раніше ДТЛК вивела кілька десятків літаків західного виробництва із подвійної реєстрації. Ці авіалайнери експлуатували російські авіакомпанії. Але належали повітряні судна іноземним юридичним особам, зареєстрованим в Ірландії – GTLK Europe Capital та GTLK Europe. Високий суд Ірландії прийняв рішення про їх ліквідацію.

Про затримки рейсів через вказівку Росавіації у зв'язку із ризиками арешту літаків днями повідомляла авіакомпанія S7.

Між тим, російські авіакомпанії все частіше скасовують рейси через поломки літаків. Інциденти з технічними несправностями літаків стаються майже щодня.

Раніше повідомлялося, що російські літаки не вдається повернути до неба без американських комплектуючих. Ту-204 і Ту-214 місцевого виробництва в РФ простоюють, аварійні надувні трапи для них розробляли спеціально у США.

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