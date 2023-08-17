Російські авіакомпанії все частіше скасовують рейси через поломки літаків: останні випадки

У російських авіакомпаній почастішали інциденти з технічними несправностями літаків. Через це скасовуються рейси та виконуються польоти з поламаним обладнанням.

Про останні такі випадки TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на російські ЗМІ.

Проти російської авіакомпанії Red Wings порушено кримінальну справу за перевезення 13 серпня літаком з несправною системою кондиціювання 406 пасажирів рейсу Анталья-Москва.

Також справа заведена через те, що внаслідок дій авіакомпанії пасажири не змогли вилетіти з аеропортів низки країн у період з 12 по 14 серпня і тривалий час перебували в некомфортних умовах, чекаючи на рейс. Тоді одночасно вийшли з ладу два із трьох Boeing-777 у флоті компанії.

Останніми днями скасування вильотів російських літаків через технічні несправності трапляються все частіше. Наводимо останні випадки за інформацією профільного телеграм-каналу.

14 серпня. Літак A-320 "Аерофлоту" (рейс Ставрополь – Москва) під час виконання злітних процедур ухвалив рішення про буксирування на стоянку. Причина не повідомлялася.

A-320 "Аерофлоту" (рейс Ставрополь – Москва) під час виконання злітних процедур ухвалив рішення про буксирування на стоянку. Причина не повідомлялася. 15 серпня літак RRJ-95 авіакомпанії "Росія" виконував рейс Москва-Санкт-Петербург. Зліт перервали на швидкості близько 50 км/год.

15 серпня літак В-777-300 авіакомпанії "Росія" (рейс Южно-Сахалінськ – Москва) – після запуску екіпаж доповів про технічну несправність і запросив дозвіл закерувати на стоянку.

15 серпня той самий літак А-320 "Аерофлоту" (рейс Ставрополь – Москва) – при зльоті екіпаж доповів, що необхідне буксирування на стоянку через проблему з датчиком контролю двигуна.

15 серпня літак RRJ95 авіакомпанії "Азімут" (рейс Мінеральні Води –Челябінськ) виконав повернення на стоянку з точки запуску з технічної причини.

16 серпня літак RRJ95 авіакомпанії Red Wings (рейс Сочі – Москва) – після виштовхування командир повітряного судна доповів про незапуск силової установки. Літак зарулив на стоянку самостійно.

2022 року літаки в РФ виконали тисячі рейсів зі зношеними запчастинами.

Раніше повідомлялося, що російські літаки не вдається повернути до неба без американських комплектуючих.

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