Новые ограничения. Международные рейсы в РФ под угрозой из-за санкций: детали

Российским авиакомпаниям рекомендовано не летать за границу на самолетах, принадлежащих "Государственной транспортной лизинговой компании", проходящей процедуру банкротства. Их могут арестовать за границей.

Речь идет о 50 самолетах Airbus и Boeing, которые эксплуатируют пять российских авиаперевозчиков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать для международных рейсов самолеты "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК). Дочерние компании ГТЛК проходят процедуру банкротства за границей.

"Решение принято из-за риска ареста самолетов иностранных дочерних компаний ГТЛК, которые проходят процедуру банкротства. Исключения сделаны для рейсов в Турцию и Беларусь. Рекомендация действует до "особого решения", – сообщили источники в авиационных кругах.

Риски ареста бортов могут затронуть авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Россия", "Ямал", Аврора".

Ранее ГТЛК вывело несколько десятков самолетов западного производства из двойной регистрации. Эти авиалайнеры эксплуатировали российские авиакомпании. Но принадлежали воздушные суда иностранным юридическим лицам, зарегистрированным в Ирландии – GTLK Europe Capital и GTLK Europe. Высокий суд Ирландии принял решение об их ликвидации.

О задержках рейсов из-за указания Росавиации в связи с рисками ареста самолетов на днях сообщала авиакомпания S7.

Между тем, российские авиакомпании все чаще отменяют рейсы из-за поломки самолетов. Инциденты с техническими неисправностями самолетов происходят почти каждый день.

Ранее сообщалось, что российские самолеты не удается вернуть в небо без американских комплектующих. Ту-204 и Ту-214 местного производства в РФ простаивают, аварийные надувные трапы для них разрабатывали специально в США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.