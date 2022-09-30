Нове житло для переселенців на заході України: де селитимуть людей

Нове житло для переселенців виділять у Львівській області. У місті Самбір переобладнають приміщення колишньої дитячої лікарні.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку голови Львівської обласної адміністрації Максима Козицького.

У триповерховій будівлі дадуть житло 150 переселенцям

У Самборі людей з епіцентрів бойових дій поселять у колишній дитячій лікарні, яку зараз не використовують. Триповерхову будівлю відремонтують та переобладнають для проживання 150 людей.

Попередня вартість ремонту – 15 млн гривень. Його виконає за свої кошти Мальтійська служба допомоги. Планується провести і внутрішні, і зовнішні роботи: замінять дах та усі комунікації, облаштують житлові кімнати, кухні.

Планується, будівля прийме людей ще до зимових свят, а після війни використовуватиметься на благо міста.

"У нас в ремонті перебуває 25 закладів профтехосвіти, гуртожитків. Ми хочемо створити до кінця цього року ще 3000 додаткових якісних місць для переселенців", - відзначив голова ОДА.

Фото: Прийом переселенців у Львові навесні (УНІАН)

Квартал модульних будиночків збудують на Рівненщині

У Радивилові встановлять квартал з 12 модульних будиночків, повідомляється на сторінці міської ради.

У тимчасове модульне житло поселятимуть людей, чиї домівки були зруйновані або пошкоджені окупантами. Коли держава компенсує їм збитки й вони зможуть повернутися, на їхнє місце розмістять інших переселенців.

Модульні будиночки, кожен з яких розрахований на сім’ю із 4 осіб, придбають державним коштом. Одночасно там зможуть розмістити 48 людей.

Зазначається, що планування тимчасового житла зручне. У містечку передбачено санвузли, кухню, батьківську та дитячу кімнати. Модульні будинки будуть умебльовані, з необхідною сантехнікою.

З початку війну в Радивилівській громаді зареєструвалися 1925 переселенців, які тимчасово розміщені у приватному секторі. Очікується, що з приходом холодів зросте кількість евакуйованих, тому потреба в тимчасовому житлі у безпечних регіонах зростатиме.

Фото: Переселенці в модульному будиночку у Львові (gettyimages.com)

На Івано-Франківщині збудують соціальні 5-поверхівки

В Івано-Франківську планують звести соціальні 5-поверхівки. Спершу там селитимуть переселенців, пізніше, за потреби – родини учасникам бойових дій.

На першу чергу будівництва виділять 10,5 млн євро. Планується, що кошти забудовникам виділятимуть напряму, а будівлі залишатимуться у власності міста.

Нагадаємо, ми писали, куди переселенцям звертатися до 1 грудня з повторними заявками на виплати.