Новое жилье для переселенцев на западе Украины: где будут селить людей

Новое жилье для переселенцев будет выделено во Львовской области. В городе Самбор переоборудуют помещение бывшей детской больницы.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу главы Львовской областной администрации Максима Козицкого.

В трехэтажном здании дадут жилье 150 переселенцам

В Самборе людей из эпицентров боевых действий поселят в бывшей детской больнице, которую сейчас не используют. Трехэтажное здание отремонтируют и переоборудуют для проживания 150 человек.

Предварительная стоимость ремонта – 15 млн гривен. Его выполнит за свой счет Мальтийская служба помощи. Планируется провести и внутренние и внешние работы: заменят крышу и все коммуникации, обустроят жилые комнаты, кухни.

Планируется, что здание примет людей еще до зимних праздников, а после войны будет использоваться во благо города.

"У нас в ремонте находятся 25 учреждений профтехобразования, общежитий. Мы хотим создать до конца этого года еще 3000 дополнительных качественных мест для переселенцев", - отметил глава ОГА.

Фото: Прием переселенцев во Львове весной (УНИАН)

Квартал модульных домиков построят в Ровенской области

В Радивилове установят квартал из 12 модульных домиков, сообщается на странице городского совета.

Во временное модульное жилье будут поселять людей, чьи дома были разрушены или повреждены оккупантами. Когда государство компенсирует им ущерб и они смогут вернуться, на их место разместят других переселенцев.

Модульные домики, каждый из которых рассчитан на семью из 4 человек, приобретут за государственный счет. Одновременно там смогут разместить 48 человек.

Отмечается, что планировка временного жилья удобна. В городке предусмотрены санузлы, кухня, родительская и детская комнаты. Модульные дома будут меблированы с необходимой сантехникой.

С начала войны в Радивиловской общине зарегистрировались 1925 переселенцев, которых временно разместили в частном секторе. Ожидается, что с приходом холодов вырастет количество эвакуированных, поэтому потребность во временном жилье в безопасных регионах будет расти.

Фото: Переселенцы в модульном домике во Львове (gettyimages.com)

В Ивано-Франковской области построят социальные 5-этажки

В Ивано-Франковске планируют построить социальные 5-этажки. Сначала там будут селить переселенцев, позже, при необходимости – семьи участников боевых действий.

На первую очередь строительства выделят 10,5 млн евро. Планируется, что средства будут выделяться застройщикам напрямую, а здания будут оставаться в собственности города.

Напомним, мы писали, куда переселенцам обращаться до 1 декабря с повторными заявками в рассрочку .