Нова хвиля. У Німеччині готуються приймати біженців із України

В уряді Німеччини закликають готуватися до можливої хвилі біженців із України. Кількість тих, хто тікає від війни, може перевищити масштаби міграційної кризи 2015 року.

Який прогноз щодо нових біженців із України роблять німецькі політики, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на DW.

До нового притоку українців, які тікають від війни, закликає готуватися уповноважена уряду Німеччини з питань міграції Рим Алабалі-Радован.

За її словами, останнім часом потік українських біженців скорочувався – у середньому до 150 прибутків на день. Проте ситуація може змінитися через "сувору військову зиму". Насамперед приплив нових людей відчують Польща та Чехія.

"Ми маємо залишатися в тісному контакті з нашими сусідніми країнами і бути готовими продовжувати приймати людей, які тікають від війни та великих поневірянь з України", - зазначила чиновниця.

Фото: Інформаційний пункт для біженців на вокзалі (gettyimages.com)

Тим часом, аналітики вважають, що потік міграції в Німеччині у 2022 році перевищить цифри 2015 року, коли країна зіштовхнулася з міграційною кризою через біженців із Сирії, коли кількість прибулих становила 2,1 млн осіб.

У жовтні 2022 року кількість українських біженців у Німеччині перевищила позначку 1 мільйон. Країна вже має труднощі з розміщенням новоприбулих українців, а влада збирається обговорити нові можливості щодо розміщення біженців у регіонах.

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