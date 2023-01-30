Нова дата. У Німеччині повідомили про запуск проїзного за 49 євро

У Німеччині прийняли рішення про дату запуску єдиного проїзного країною за 49 євро. Білет почне діяти з 1 травня, а придбати його можна буде з 3 квітня.

Що відомо про запуск пільгового проїзду в Німеччині в цьому році, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ZDF.

Єдиний місячний проїзний на всі види громадського транспорту планують запустити з 1 травня 2023 року. Ця дата вже кілька разів відкладалася. Наразі влада домовилася почати продаж білета за 49 євро із 3 квітня. Він буде доступний за передплатою, але поки невідомо, чи буде паперовий варіант.

Такий пільговий проїзний Deutschland у Німеччині обіцяють запровадити як продовження експерименту із проїзду за 9 євро на місяць, який проводили минулого літа. Тоді громадським транспортом з таким білетом скористалися понад 50 млн разів.

Білет за 9 євро був введений в тому числі із врахуванням інтересів для українських біженців, щоб поїздки країною залишалися для них доступними після скасування безплатного проїзду в поїздах.

Фото: Проїзний діятиме по всій країні (pixabay.com)

Із травня 2023 року введуть не тільки білет за 49 євро – для окремих категорій проїзд може бути ще дешевший. Йдеться про "робочі проїзні" за умови, якщо працедавці візьмуть на себе частину витрат транспортної компанії. Також можуть зробити шкільні та соціальні білети.

Втім, ціну 49 євро на місяць за проїзд федеральна влада назвала "початковою", Йдеться про те, що з 2024 році ціна динамічно зростатиме відповідно до інфляції.

Зазначається, що перед тим, як запустити білет за 49 євро, проект ще має схвалити Комісія ЄС, також необхідно внести зміни в місцеве законодавство.

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