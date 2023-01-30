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Новая дата. В Германии сообщили о запуске проездного за 49 евро

Фото: Городской транспорт в Берлине (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии приняли решение о дате запуска единого проездного по стране за 49 евро. Билет начнет действовать с 1 мая, а купить его можно будет с 3 апреля.

Что известно о запуске льготного проезда в Германии в этом году, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ZDF.

Единый месячный проездной на все виды общественного транспорта планируют запустить с 1 мая 2023 года. Эта дата уже несколько раз откладывалась. В настоящее время власти договорились начать продажу билета за 49 евро с 3 апреля. Он будет доступен по подписке, но пока неизвестно, будет ли бумажный вариант.

Такой льготный проездной Deutschland в Германии обещают ввести в качестве продолжения эксперимента по проезду за 9 евро в месяц, который проводили прошлым летом. Тогда общественным транспортом с таким билетом воспользовались более 50 млн.раз.

Билет за 9 евро был введен в том числе с учетом интересов украинских беженцев, чтобы поездки по стране оставались для них доступными после отмены бесплатного проезда в поездах.

Фото: Проездной будет действовать по всей стране (pixabay.com)

С мая 2023 введут не только билет за 49 евро – для отдельных категорий проезд может быть еще дешевле. Речь идет о "рабочих проездных" при условии, если работодатели возьмут на себя часть расходов транспортной компании. Также могут сделать школьные и социальные билеты.

Впрочем, цену 49 евро в месяц за проезд федеральные власти назвали "начальной". Речь идет о том, что с 2024 года цена будет динамично расти в соответствии с инфляцией.

Отмечается, что перед тем, как запустить билет за 49 евро, проект еще должна одобрить Комиссия ЕС, также необходимо внести изменения в местное законодательство.

Напомним, мы писали, какие земли Германии принимают украинцев в конце января.

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