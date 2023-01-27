Житло ще є. Які землі Німеччини приймають українців у кінці січня

Німеччина надала прихисток понад 1 мільйону українців – люди й досі обирають цю країну, рятуючись від війни. При цьому більшість земель вже переповнені й доступне житло там закінчилося.

Які землі Німеччини ще приймають українських біженців у кінці січня 2023 року, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку німецько-української асоціації "Українці в Німеччині/Ukrainian Future".

Після прибуття до Німеччини біженці мають звернутися в пункти первинної реєстрації, щоб отримати розподіл за місцем проживання, якщо у них немає адреси, де вони зможуть зупинитися.

За даними асоціації, станом на 26 січня 2023 року, українських біженців ще приймають такі землі Німеччини:

Баварія: Ergolding – Schindlerstraße 19, 84030 Ergolding (Ергольдінг);

Баден-Вюртемберг: Messe Sindelfingen – Mahdentalstraße 116, 71065 Sindelfingen (Зіндельфінген);

Гессен: Gießen – Rödgener Straße 91, 35394 Gießen (Гіссен);

Саксонія: Meerane – Seiferetziger Schulweg 10, 08393 Meerane (Меране);

Тюрингія: Suhl – Weidbergstraße 24-26, 98527 Suhl (Зуль);

Саар: Lebach – Pommernstraße 1, 66822 Lebach (Лебах).

Українців попереджають: інші землі зараз українських біженців не приймають.

Фото: Тимчасове житло у таборі для біженців в Німеччині (gettyimages.com)

"Винятки є, але дуже рідко. Ви можете отримати розподіл у землю, що не приймає, тільки якщо у вас там є: робочий контракт, навчання, близькі родичі (чоловік/дружина, неповнолітні діти)", – пояснюють в асоціації.

Також звертають увагу, що Гамбург наразі офіційно не приймає втікачів від війни в Україні.

"Гамбург без житла не приймає, перенаправляє в інші землі. Якщо є житло, де можлива прописка і є лист від орендодавця про це, то іноді приймають, це як пощастить", – пишуть в "Ukrainian Future".

Нагадаємо, ми писали, що безкоштовний проїзд біженців до Німеччини продовжили до весни.