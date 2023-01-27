ua ru
Пт, 27 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Житло ще є. Які землі Німеччини приймають українців у кінці січня

Новость на русском →
П'ятниця 27 січня 2023 13:41
Житло ще є. Які землі Німеччини приймають українців у кінці січня Фото: Українські біженці в Німеччині, Берлін (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Німеччина надала прихисток понад 1 мільйону українців – люди й досі обирають цю країну, рятуючись від війни. При цьому більшість земель вже переповнені й доступне житло там закінчилося.

Які землі Німеччини ще приймають українських біженців у кінці січня 2023 року, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку німецько-української асоціації "Українці в Німеччині/Ukrainian Future".

Після прибуття до Німеччини біженці мають звернутися в пункти первинної реєстрації, щоб отримати розподіл за місцем проживання, якщо у них немає адреси, де вони зможуть зупинитися.

За даними асоціації, станом на 26 січня 2023 року, українських біженців ще приймають такі землі Німеччини:

  • Баварія: Ergolding – Schindlerstraße 19, 84030 Ergolding (Ергольдінг);
  • Баден-Вюртемберг: Messe Sindelfingen – Mahdentalstraße 116, 71065 Sindelfingen (Зіндельфінген);
  • Гессен: Gießen – Rödgener Straße 91, 35394 Gießen (Гіссен);
  • Саксонія: Meerane – Seiferetziger Schulweg 10, 08393 Meerane (Меране);
  • Тюрингія: Suhl – Weidbergstraße 24-26, 98527 Suhl (Зуль);
  • Саар: Lebach – Pommernstraße 1, 66822 Lebach (Лебах).

Українців попереджають: інші землі зараз українських біженців не приймають.

Житло ще є. Які землі Німеччини приймають українців у кінці січняФото: Тимчасове житло у таборі для біженців в Німеччині (gettyimages.com)

"Винятки є, але дуже рідко. Ви можете отримати розподіл у землю, що не приймає, тільки якщо у вас там є: робочий контракт, навчання, близькі родичі (чоловік/дружина, неповнолітні діти)", – пояснюють в асоціації.

Також звертають увагу, що Гамбург наразі офіційно не приймає втікачів від війни в Україні.

"Гамбург без житла не приймає, перенаправляє в інші землі. Якщо є житло, де можлива прописка і є лист від орендодавця про це, то іноді приймають, це як пощастить", – пишуть в "Ukrainian Future".

Нагадаємо, ми писали, що безкоштовний проїзд біженців до Німеччини продовжили до весни.

Читайте РБК-Україна в Google News
жилье для переселенцев
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ігор Чудовський
Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює
Ігор Чудовський
керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери"
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Всі точки зору