ua en ru
Ср, 10 квітня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Норвезькому місту не дозволили приймати лише українців: деталі

Середа 10 квітня 2024 11:34
UA EN RU
Норвезькому місту не дозволили приймати лише українців: деталі Фото: Українці у центрі прийому в Норвегії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Норвезькому місту Драммен не дозволили селити лише біженців із України. Міська влада стверджувала, що українців легше інтегрувати, ніж інших шукачів притулку.

Регіональна влада Норвегії визначила таке рішення дискримінаційним, повідомляє РБК-Україна з посиланням на thelocal.no.

Офіс губернатора Осло і Вікен заявив, що рішення в Драммені приймати лише українських біженців було дискримінаційним і не відповідає закону. У лютому місцева рада запропонувала селити лише людей із України, бо їх легше інтегрувати.

Раніше прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе дорікнув місцевій владі за таке рішення та заявив, що на місцях не можуть самостійно вирішувати, яких біженців вони можуть прийняти.

Місто Драммен за 43 км від Осло є одним із найбільш мультикультурних міст країни. Там живуть 120 тисяч жителів, із яких близько 30% народилися за кордоном або від іноземців.

З початку війни Норвегія прийняла 70 800 українців. У 2023 році в Норвегії перебувало загалом 877 227 мігрантів, переважно з Польщі, Литви, Швеції, Сомалі та Німеччини.

Нагадаємо, ми писали, що влада Норвегії скорочує допомогу для українських біженців, щоб знизити привабливість країни для тимчасового захисту. Уряд вирішив скасувати частину виплат.

Також ми розповідали, які заходи планували запровадити у Норвегії, щоб знизити потік людей. Велика кількість новоприбулих збільшувала тиск на муніципалітети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегія
Відпочинок в Україні
Точки зору
Роман Маленков
Старовинні храми і замок. Що варто побачити під час подорожі до столиці Волині
Роман Маленков
мандрівник, краєзнавець, директор компанії "Україна Інкогніта"
Олег Васильєв
Квитки онлайн. Як доїхати з Києва до Відня потягом та скільки це коштує
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Олексій Войцеховський
Ціни знизилися. Скільки зараз коштує відпочинок у Карпатах
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Олена Чернега
На крок попереду. Як Україна вийшла у світові лідери в цифровізації культури
Олена Чернега
експертка з віртуального туризму
Всі точки зору