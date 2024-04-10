Норвезькому місту не дозволили приймати лише українців: деталі

Норвезькому місту Драммен не дозволили селити лише біженців із України. Міська влада стверджувала, що українців легше інтегрувати, ніж інших шукачів притулку.

Регіональна влада Норвегії визначила таке рішення дискримінаційним, повідомляє РБК-Україна з посиланням на thelocal.no.

Офіс губернатора Осло і Вікен заявив, що рішення в Драммені приймати лише українських біженців було дискримінаційним і не відповідає закону. У лютому місцева рада запропонувала селити лише людей із України, бо їх легше інтегрувати.

Раніше прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе дорікнув місцевій владі за таке рішення та заявив, що на місцях не можуть самостійно вирішувати, яких біженців вони можуть прийняти.

Місто Драммен за 43 км від Осло є одним із найбільш мультикультурних міст країни. Там живуть 120 тисяч жителів, із яких близько 30% народилися за кордоном або від іноземців.

З початку війни Норвегія прийняла 70 800 українців. У 2023 році в Норвегії перебувало загалом 877 227 мігрантів, переважно з Польщі, Литви, Швеції, Сомалі та Німеччини.

Нагадаємо, ми писали, що влада Норвегії скорочує допомогу для українських біженців, щоб знизити привабливість країни для тимчасового захисту. Уряд вирішив скасувати частину виплат.

Також ми розповідали, які заходи планували запровадити у Норвегії, щоб знизити потік людей. Велика кількість новоприбулих збільшувала тиск на муніципалітети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.