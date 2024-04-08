Ще одна європейська країна скорочує виплати для українців: деталі

Влада Норвегії скорочує допомогу для українських біженців, щоб знизити привабливість країни для тимчасового захисту. Уряд вирішив скасувати частину виплат.

Тимчасові зміни пропонують продовжити до 1 липня 2026 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Норвегії.

Уряд Норвегії просить парламент ухвалити рішення про скасування допомоги на дітей за перший рік проживання в Норвегії.

"Ми очікуємо, що люди, які приїдуть до Норвегії, швидко знайдуть роботу та зможуть себе утримувати. Тому ми пропонуємо це посилення", – пояснила міністр праці та соціальної політики Тоньє Бренна.

Ця зміна є одним із кількох заходів, оголошених урядом на початку зими. Метою було зрівняти потік українських біженців з іншими скандинавськими країнами.

"З нового року кількість прибуттів значно скоротилася і зараз до Норвегії приїжджає приблизно на 40% менше українців порівняно з тим самим періодом минулого року", – йдеться у повідомленні.

Також уряд пропонує внести зміни до законодавства, щоб допомогти біженцям з України швидше влаштуватися на роботу водіями автобусів.

Серед попередніх змін для українських біженців були такі:

українці більше не отримують фінансової допомоги, якщо вирішать жити приватно, а не в центрі прийому біженців;

держава більше не покриватиме витрати на домашніх тварин новоприбулим. На практиці люди не матимуть можливості жити в центрі прийому біженців із домашніми тваринами;

запровадження вимоги проживати країні упродовж 12 місяців, щоб отримати право на одноразову виплату при народженні дитини у 92 648 норвезьких крон (7965 євро);

обмежена можливість подорожувати туди й назад між Україною та Норвегією;

проживання чи транспорт більше не пропонуються українцям, які подорожують до інших місць, окрім національного центру прибуття в муніципалітеті Роде;

для отримання доступу до ряду пільг через національне страхування існує вимога щодо періоду проживання в Норвегії.

Також цієї весни уряд мав ще такі пропозиції для обговорення: скоротити виплати під час ознайомчої програми для пар без дітей приблизно на 6 000 норвезьких крон (516 євро) на місяць; надбавка за програмою форми навчання повинна відповідати кількості годин за програмою ознайомлення.

Зміни у програмах допомоги українським біженцям обговорюють у багатьох європейських країнах. Із 14 березня в Ірландії для новоприбулих біженців виплати скоротили у 5 разів.