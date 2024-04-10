Норвежскому городу не разрешили принимать только украинцев: детали

Норвежскому городу Драммен не разрешили селить только беженцев из Украины. Городские власти утверждали, что украинцев легче интегрировать, чем других искателей убежища.

Региональные власти Норвегии определили такое решение как дискриминационное, сообщает РБК-Украина со ссылкой на thelocal.no.

Офис губернатора Осло и Викен заявил, что решение в Драммене принимать только украинских беженцев было дискриминационным и не соответствует закону. В феврале местный совет предложил селить только людей из Украины, потому что их легче интегрировать.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Сторе упрекнул местные власти за такое решение и заявил, что на местах не могут самостоятельно решать, каких беженцев они могут принять.

Город Драммен в 43 км от Осло является одним из самых мультикультурных городов страны. Там живут 120 тысяч человек, из которых около 30% родились за границей или от иностранцев.

С начала войны Норвегия приняла 70 800 украинцев. В 2023 году в Норвегии находилось всего 877 227 мигрантов, преимущественно из Польши, Литвы, Швеции, Сомали и Германии.

Напомним, мы писали, что власти Норвегии сокращают помощь для украинских беженцев, чтобы снизить привлекательность страны для временной защиты. Правительство решило отменить часть выплат.

Также мы рассказывали, какие меры планировали ввести в Норвегии, чтобы снизить поток людей. Большое количество новоприбывших увеличивало давление на муниципалитеты.

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