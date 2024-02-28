У Німеччині почалися страйки на місцевому транспорті: де вони заплановані

Профспілка Verdi у Німеччині оголосив загальнонаціональний страйк громадського транспорту, який відбудеться у різні дні цього тижня. Автобуси та поїзди зупинятимуть у всіх землях, крім Баварії.
У яких містах відбудуться страйки, РБК-Україна повідомляє з посиланням на amp.zdf.de.
Профспілка Verdi у Німеччині закликала приблизно 90 тисяч працівників страйкувати в місцевому громадському транспорті цього тижня майже по всій країні. Найбільше міст мітинги охоплять 1 березня.
Зокрема, пасажирам міського транспорту слід готуватися до проблем у таких регіонах:
- Баден-Вюртемберг – із 29 лютого до 1 березня. Страйк торкнеться транспортних компаній у Штутгарті, Карлсруе, Хайльбронні, Фрайбурзі, Баден-Бадені, Есслінгені, Констанці.
- Берлін – запланований страйк із 29 лютого до 1 березня. У цей період можуть не працювати метро, трамваї та більшість автобусів.
- У Бранденбурзі рух автобусів і трамваїв, ймовірно, зупиниться в багатьох регіонах 1 березня – страйкуватимуть 12 транспортних компаній. 28 лютого страйкуватимуть компанії в Темпліні, Пренцлау, Шведті та Ангермюнде, 29 лютого – весь день страйкуватиме автобусна компанія Ostprignitz-Ruppiner Nahverkehrsgesellschaft mbH.
- Бремен – 1 березня страйкуватиме Bremer Straßenbahn-AG, не курсуватимуть автобуси та трамваї.
- Гамбург – співробітники Hamburger Hochbahn AG (метро і автобуси) і Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) (автобуси) страйкуватимуть 29 лютого до 2 березня.
- Гессен – у Франкфурті та Касселі 1-2 березня страйкують метро та трамваї, а автобуси – ні. У Вісбадені автобуси також постраждають від страйку.
- Мекленбург-Передня Померанія – страйк транспортних компаній може відбутися 1 березня.
- Нижня Саксонія – 29 лютого страйкуватимуть компанії громадського транспорту у містах Ганновер, Брауншвейг, Оснабрюк, Вольфсбург і Гослар.
- Північний Рейн-Вестфалія – участь в страйку 29 лютого і 1 березня можуть взяти 30 місцевих компаній, в тому числі в Дуйсбурзі, Дюссельдорфі, Кельні, Бонні та Дортмунді.
- Рейнланд-Пфальц – 29 лютого та 1 березня приєднатися до страйків можуть муніципальні транспортні компанії в Майнці, Пірмазенсі та Трірі, а також регіональний автобусний транспорт у регіоні Рейн-Нае.
Страйки підприємств автобусного транспорту у попереджувальний страйк у землі Шлезвіг-Гольштейн (закінчиться 1 березня).
Також заплановані страйки в інших землях:
- Саксонія – попереджувальні страйки на регіональному транспорті оголошені на 29 лютого та 1 березня.
- Саксонія-Ангальт – попереджувальні страйки на регіональному транспорті оголошені на 29 лютого та 1 березня.
- Тюрінгія – страйки триватимуть 28-29 лютого. Водіїв автобусів і поїздів муніципальних транспортних компаній Ерфурта, Гери, Єни, Мюльхаузена, Нордхаузена, Зондерсгаузена, Веймара, району Веймарер-Ленд і району Заале-Хольцланд закликали зупинити роботу.
Нагадаємо, ми писали, що німецька профспілка машиністів залізничного транспорту GDL оголошувала у кінці січня тижневий страйк. Було скасовано близько 80% поїздів далекого сполучення та значну частину регіональних поїздів.
Також у Німеччині 1 лютого провели масштабний страйк в аеропортах працівників сектору авіаційної безпеки. Акція охопила 11 великих аеропортів країни.
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