Скасування сотень рейсів. У Німеччині готуються до масштабного страйку в аеропортах

У Німеччині 1 лютого планується масштабний страйк в аеропортах працівників сектору авіаційної безпеки. Це призведе до масових затримок та скасувань авіарейсів.

Профспілка Verdi оголосила про страйк співробітників служби безпеки, який відбудеться в аеропорту Франкфурта, Берліна, Гамбурга, Бремена, Ганновера, Кельна, Дюссельдорфа, Лейпцига, Дрездена, Ерфурта і Штутгарта. Страйк спрямований на пасажирські та вантажні перевезення.

Профспілка вимагає підвищення зарплат для працівників. Подальші обговорення заплановані на наступний тиждень.

Співробітники служби безпеки аеропорту відповідають за перевірку багажу, персоналу та пасажирів. Якщо вони не вийдуть на роботу, аеропорти не можуть працювати без них. Тому повітряний рух, ймовірно, буде паралізований у значній частині Німеччини.

В аеропорту Гамбурга оголосили про скасування всіх 126 запланованих вильотів у четвер або їх дозволять виконувати без пасажирів. Також жоден пасажирський рейс не відправлятиметься з аеропорту Берлін-Бранденбург. У четвер в аеропорту Берлін-Бранденбург було заплановано близько 170 вильотів і посадок з майже 50 000 пасажирами.