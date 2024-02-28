В Германии начались забастовки на местном транспорте: где они запланированы

Профсоюз Verdi в Германии объявил общенациональную забастовку общественного транспорта, которая состоится в разные дни этой недели. Автобусы и поезда будут останавливать во всех землях, кроме Баварии.

В каких городах состоятся забастовки, РБК-Украина сообщает со ссылкой на amp.zdf.de.

Профсоюз Verdi в Германии призывал примерно 90 тысяч работников бастовать в местном общественном транспорте на этой неделе почти по всей стране. Больше всего городов митинги охватят 1 марта.

В частности, пассажирам городского транспорта следует готовиться к проблемам в следующих регионах:

Баден-Вюртемберг – с 29 февраля по 1 марта. Забастовка коснется транспортных компаний в Штутгарте, Карлсруэ, Хайльбронне, Фрайбурге, Баден-Бадене, Эсслингене, Констанце.

Берлин – запланирована забастовка с 29 февраля по 1 марта. В этот период могут не работать метро, трамваи и большинство автобусов.

В Бранденбурге движение автобусов и трамваев, вероятно, остановится во многих регионах 1 марта – будут бастовать 12 транспортных компаний. 28 февраля будут бастовать компании в Темплине, Пренцлау, Шведте и Ангермюнде, 29 февраля – весь день будет бастовать автобусная компания Ostprignitz-Ruppiner Nahverkehrsgesellschaft mbH.

Бремен – 1 марта будет бастовать Bremer Straßenbahn-AG, не будут курсировать автобусы и трамваи.

Гамбург – сотрудники Hamburger Hochbahn AG (метро и автобусы) и Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) (автобусы) будут бастовать 29 февраля по 2 марта.

Гессен – во Франкфурте и Касселе 1-2 марта бастуют метро и трамваи, а автобусы – нет. В Висбадене автобусы также пострадают от забастовки.

Мекленбург-Передняя Померания – забастовка транспортных компаний может состояться 1 марта.

Нижняя Саксония – 29 февраля будут бастовать компании общественного транспорта в городах Ганновер, Брауншвейг, Оснабрюк, Вольфсбург и Гослар.

Северный Рейн-Вестфалия – участие в забастовке 29 февраля и 1 марта могут принять 30 местных компаний, в том числе в Дуйсбурге, Дюссельдорфе, Кельне, Бонне и Дортмунде.

Рейнланд-Пфальц – 29 февраля и 1 марта присоединиться к забастовкам могут муниципальные транспортные компании в Майнце, Пирмазенсе и Трири, а также региональный автобусный транспорт в Рейн-Наэ.

Забастовки предприятий автобусного транспорта в предупредительная забастовка в земле Шлезвиг-Гольштейн (завершится 1 марта).

Также запланированы забастовки в других землях:

Саксония – предупредительные забастовки на региональном транспорте, объявлены на 29 февраля и 1 марта.

Саксония-Ангальт – предупредительные забастовки на региональном транспорте объявлены на 29 февраля и 1 марта.

Тюрингия – забастовки продлятся 28-29 февраля. Водителей автобусов и поездов муниципальных транспортных компаний Эрфурта, Геры, Йены, Мюльхаузена, Нордхаузена, Зондерсгаузена, Веймара, района Веймарер-Ленд и района Заале-Хольцланд призвали остановить работу.

Напомним, мы писали, что немецкий профсоюз машинистов железнодорожного транспорта GDL объявлял в конце января недельную забастовку. Были отменены около 80% поездов дальнего сообщения и значительная часть региональных поездов.

Также в Германии 1 февраля провели масштабную забастовку в аэропортах работников сектора авиационной безопасности. Акция охватила 11 крупных аэропортов страны.

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