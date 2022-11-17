У Нідерландах змінюють суми виплат українцям: деталі

Нещодавно уряд Нідерландів опублікував зміни, що стосуються виплат для українських біженців, які не працюють. Нові суми почнуть виплачувати вже з 1 грудня.
Загалом передбачено два етапи коригування розміру допомоги, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на фундацію "Українці в Нідерландах".
Українські біженці (переміщені особи) отримують 260 євро на особу на місяць. Наразі ця сума передбачена як для дорослого, так і на дитину. Із цих грошей 205 євро має витрачатися на їжу, а 55 євро – на одяг та інші особисті речі.
Муніципалітети можуть виплачувати українцям всю суму, але можуть також утримувати частину грошей у якості оплати за харчування або одяг та інші особисті речі.
Тобто ті, хто живуть у центрі для переміщених осіб, отримують там триразове харчування. Отже, муніципалітет може виплачувати лише 55 євро на місяць.
Якщо українці проживають у місцевій родині, то отримують додаткову суму щомісяця на сплату витрат за проживання там. Доросла людина отримує для компенсації витрат 215 євро, а дитина – 55 євро. Зазначається, що самі приймаючі сім'ї не отримують прямої компенсації, а українські біженці можуть самі домовитися про таке відшкодування їм.
Із 1 грудня збільшується розмір витрат на одяг та особисті речі. Якщо зараз це 55 євро, сума збільшиться до 56,12 євро на людину.
Із 1 лютого зміни суттєвіші:
Виплати продовжують що три місяці. Поки що гроші мають виплачувати до кінця 2022 року.
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