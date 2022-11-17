В Нидерландах меняют суммы выплат украинцам: детали

Недавно правительство Нидерландов опубликовало изменения, касающиеся выплат для неработающих украинских беженцев. Новые суммы начнут выплачивать с 1 декабря.
В общей сложности предусмотрены два этапа корректирования размера помощи, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на фонд "Украинцы в Нидерландах".
Украинские беженцы (перемещенные лица) получают 260 евро на человека в месяц. В настоящее время эта сумма предусмотрена как для взрослого, так и ребенка. Из этих денег 205 евро должно тратиться на еду, а 55 евро – на одежду и другие личные вещи.
Муниципалитеты могут выплачивать украинцам всю сумму, но могут также удерживать часть денег в качестве оплаты за питание или одежду и другие личные вещи.
То есть те, кто живет в центре для перемещенных лиц, получают там трехразовое питание. Следовательно, муниципалитет может выплачивать всего 55 евро в месяц.
Если украинцы проживают в местной семье, то получают дополнительную сумму ежемесячно на оплату расходов на проживание там. Взрослый человек получает для компенсации расходов 215 евро, а ребенок – 55 евро. Отмечается, что сами принимающие семьи не получают прямую компенсацию, а украинские беженцы могут сами договориться о возмещении им.
С 1 декабря увеличивается размер расходов на одежду и личные вещи. Если сейчас это 55 евро, то сумма увеличится до 56,12 евро на человека.
С 1 февраля изменения существеннее:
Выплаты продлевают каждые три месяца. Пока деньги должны выплачиваться до конца 2022 года.
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